La teoría del 'doble de Vinícius' que sacude las redes sociales tras el Mundial 2026

Una teoría conspirativa asegura que Vinícius Jr. fue reemplazado por un doble tras el Mundial 2026 y las redes sociales ya sacan sus teorías que sacuden al mundo.
Una nueva teoría conspirativa relacionada con el fútbol se ha hecho viral en redes sociales. Esta vez, el protagonista es Vinícius Jr., delantero del Real Madrid, a quien algunos internautas aseguran que habría sido reemplazado por un supuesto doble tras el Mundial 2026.
El rumor comenzó a tomar fuerza después de la concentración de Brasil, donde algunos aficionados aseguraron notar diferencias entre el Vinícius que apareció con la selección y el futbolista que habitualmente juega con el Real Madrid
Una de las principales “pruebas” por INFOBAE utilizadas por quienes creen en esta teoría son los tatuajes. Varios internautas compararon imágenes del jugador y señalaron que el Vinícius visto con Brasil no tendría los mismos dibujos en el muslo que luce el atacante del conjunto merengue.
A las supuestas diferencias en los tatuajes se suma otro argumento utilizado por los defensores de la teoría: un presunto cambio en el rostro del futbolista. Las fotografías compartidas en redes han alimentado las comparaciones entre ambas versiones de Vinícius.
La teoría incluso ha llegado a extremos mucho mayores. La cuenta @BlackBondPtv, que cuenta con más de 122.000 seguidores, publicó que una teoría sostiene que la CIA, los Rothschild y las élites habrían matado y reemplazado al brasileño después del Mundial.
Sin embargo, no existe evidencia fiable que respalde esa afirmación. El supuesto reemplazo de Vinícius forma parte de un rumor que se ha difundido principalmente mediante publicaciones y comparaciones realizadas por usuarios en redes sociales.
La historia también se mezcló con otra teoría todavía más extravagante. Algunos usuarios relacionaron la supuesta desaparición de Vinícius con una presunta invasión de alienígenas reptilianos durante el Mundial, asegurando que el brasileño y Neymar habrían sido llevados por seres extraterrestres.
En medio de estas versiones apareció también la vidente brasileña Vo Bahiana. La mujer aseguró en uno de sus videos haber tenido un sueño relacionado con una supuesta abducción masiva ocurrida en un campo de fútbol de Miami.
“Vi claramente cómo se llevaban a los jugadores en la primera nave que llegó. Yo estaba dentro de esa nave”, relató Vo Bahiana en el video, unas declaraciones que posteriormente fueron vinculadas en redes con las teorías sobre los futbolistas brasileños.
Mientras el rumor crece en internet, los números de Vinícius sí ofrecen un elemento real para alimentar las comparaciones. El brasileño no ha comenzado el curso de la mejor manera en cuanto a goles, aunque continúa participando en el juego ofensivo del Real Madrid.
En sus primeros ocho partidos oficiales de la temporada, siete correspondientes a LaLiga y uno a la Champions League, Vinícius acumula 652 minutos disputados, con un gol y tres asistencias, cifras que han generado comentarios entre los aficionados.
El dato que más llama la atención es su producción goleadora. En ninguna de las últimas cinco temporadas había registrado menos de tres goles durante sus primeros ocho partidos oficiales, mientras que en el actual curso solamente ha conseguido marcar una vez.
En la temporada 2021/22 había conseguido cinco goles y una asistencia en ese mismo tramo. Un año después volvió a marcar cinco veces y dio tres asistencias. En 2023/24 sumó tres goles y una asistencia, mientras que en 2024/25 consiguió tres goles y cuatro pases decisivos.
La campaña pasada también tuvo mejores registros durante sus primeros ocho partidos, con cuatro goles y dos asistencias. Ahora necesita 652 minutos para conseguir un tanto, una diferencia que algunos aficionados han utilizado para alimentar todavía más las teorías que circulan en redes.
Pero sus estadísticas también muestran que sigue teniendo influencia en el ataque. Sus tres asistencias superan las registradas en 2021/22 y 2023/24 durante el mismo tramo, y se quedan solamente a una de las conseguidas en el inicio de la temporada 2024/25.
Además, existe un antecedente que invita a tomar con cautela cualquier conclusión basada únicamente en un comienzo irregular. En la temporada 2023/24, Vinícius arrancó con tres goles en sus primeros ocho partidos y terminó el curso con 24 tantos.
Así, mientras las redes sociales continúan difundiendo imágenes, comparaciones y teorías sobre un supuesto “doble” de Vinícius, los datos disponibles cuentan otra historia. No hay pruebas fiables de que el futbolista haya sido reemplazado y su rendimiento todavía puede cambiar durante la temporada.