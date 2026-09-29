Dereck entre los más rápidos del mundo: el récord que comparte con estrella del Madrid

En la temporada 2026-27 registra tres goles y una asistencia en ocho apariciones de la Super League, números que lo colocan como el máximo goleador de su equipo en la liga hasta el momento. Moncada, además, no solamente destaca por su velocidad. Su capacidad para atacar espacios, encarar y jugar por las bandas le ha permitido convertirse rápidamente en una alternativa ofensiva para el Lugano.