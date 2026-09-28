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"Es una vergüenza": indignación, petición a Concacaf y Honduras celebra el triunfo

Toda Honduras celebra el histórico triunfo ante Jamaica, ChepeBomba se pronuncia y petición a CONCACAF.

28 de septiembre de 2026 a las 21:36
Es una vergüenza: indignación, petición a Concacaf y Honduras celebra el triunfo
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Toda Honduras celebra el histórico triunfo ante Jamaica, ChepeBomba se pronuncia tras la polémica y petición a CONCACAF: "Es una verguenza".
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La Bicolor derrotó 0-1 a Jamaica por la Liga de Naciones de Concacaf y consiguió un resultado que le permite recuperar terreno en el torneo después de la derrota sufrida ante Surinam.
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El triunfo, conseguido por la mínima diferencia y en condición de visitante, provocó una ola de reacciones entre aficionados, periodistas y distintos medios de comunicación.
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La opinión de Rely Maradiaga tras el triunfazo de Honduras en Jamaica.
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Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Keyrol Figueroa. El joven delantero aprovechó una gran jugada colectiva y apareció en el lugar indicado para marcar el único tanto del encuentro, convirtiéndose en el héroe de la H.
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Su actuación rápidamente generó elogios y mensajes de celebración en las plataformas digitales, especialmente por tratarse de su primer gol con la Selección Nacional en un partido oficial.
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Los comentarios también resaltaron la capacidad de Honduras para resistir durante el segundo tiempo. Jamaica aumentó la presión y buscó por diferentes vías el empate, pero la defensa catracha logró mantener el cero.
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El nombre de Keyrol Figueroa terminó siendo uno de los más mencionados después del partido. Su gol no solamente significó los tres puntos, sino que también le permitió estrenarse como goleador con la Bicolor en una noche que difícilmente olvidará.
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Diario El Heraldo: "La H se sacude y vuelve a ganar", publicó luego del triunfo de la Bicolor ante Jamaica.
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Lo de Honduras es histórico ya que nunca había ganado en Kingston.
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Copán Álvarez de Telemundo dio su punto de vista y señaló el arbitraje del tico Calderón por haber expulsado a Dereck Moncada.
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La victoria también permitió que Honduras dejara atrás el mal sabor de la derrota ante Surinam y volviera a meterse en la pelea dentro de su grupo
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Nahuel Lanzón, famoso comunicador argentino, resaltó la victoria de Honduras en Kingston.
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Chepe Bomba de Panamá no se quedó atrás y dejó su comentario.
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La prensa hondureña resaltó que el triunfo en Kingston mantiene con vida a la Bicolor en la Liga de Naciones y le da un nuevo impulso para afrontar los próximos compromisos.
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La prensa hondureña resaltó que el triunfo en Kingston mantiene con vida a la Bicolor en la Liga de Naciones y le da un nuevo impulso para afrontar los próximos compromisos.
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Bebeto Flores dejó su punto de vista sobre el triunfo de Honduras ante Jamaica.
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En las redes sociales, la celebración por el resultado se mezcló con la molestia por la expulsión de Moncada. Mientras unos usuarios destacaban el carácter mostrado por los jugadores para aguantar el marcador, otros centraban sus comentarios en la actuación arbitral y cuestionaban la decisión que dejó a Honduras en inferioridad numérica
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La tarjeta roja mostrada a Moncada generó indignación entre los aficionados catrachos, quienes cuestionaron la decisión y consideraron que la expulsión complicó innecesariamente el cierre de un partido que Honduras tenía bajo control.
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La polémica creció todavía más porque la Bicolor tuvo que afrontar los últimos minutos en inferioridad numérica, soportando la presión de Jamaica y defendiendo con todo la mínima ventaja conseguida gracias al gol de Keyrol Figueroa.
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Jafeth Moreno de Diario Diez pidió que la FFH debe de apelar la roja a Dereck Moncada.
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Nohelia León lanzó fuertes señalamientos.
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Prensa de Panamá dejó su comentario luego de la polémica roja a Dereck Moncada.
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