El modificado 11 titular de Honduras para derrotar a Jamaica en la Nations League

Honduras enfrenta a Jamaica en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf y este es el equipo titular de José Francisco Molina para buscar la victoria por primera vez en Kingston.
Edrick Menjívar - Inamovible de su puesto, cuenta con toda la confianza de Reinaldo Rueda. Luis Ortíz seguirá esperando su oportunidad.
Búho Meléndez - Destacado en el partido ante Surinam, fue importante en los dos goles que marcó Honduras: en el primero, enviando el centro para Luis Palma, y en el segundo, recuperando el balón en la zona baja.
Denil Maldonado - El capitán es uno de los fijos; deberá levantar más su nivel con respecto a lo mostrado ante Surinam.
Giancarlo Sacaza: El defensor de Motagua es una de las sorpresas en el equipo titular de José Molina para enfrentar a Jamaica en la segunda jornada.
Joseph Rosales - Otro que no se mueve de su puesto. Su rendimiento no fue el mejor ante Surinam, pero para la H siempre es una garantía tenerlo.
Jonathan Rubio - El futbolista tuvo una destacada participación ante Surinam y eso le permitió nuevamente estar en el equipo titular de José Molina.
Deybi Flores - El mediocampista del Petro de Luanda ocupará el lugar de Kervin Arriaga en el equipo estelar que saldrá ante Jamaica en la segunda jornada de la Nations League.
Alejandro Reyes - El jugador de Motagua fue uno de los criticados en el juego ante Surinam, pero vuelve a repetir en el equipo titular ante Jamaica.
Dereck Moncada - Ante Surinam sufrió unas molestias, pero está listo. Su gol y asistencia dan esperanza a la Bicolor ante Jamaica.
Keyrol Figueroa - Es otra de las sorpresas en el equipo titular que mandó José Francisco Molina y ocupará el lugar de Bryan Róchez para el duelo ante Jamaica.
Luis Palma - Es uno de los inamovibles en la banda izquierda; aportó una asistencia ante Surinam en el primer partido.
Edwin Rodríguez - Ya está recuperado y todo indica que va a tener minutos ante Jamaica. Es la mejor noticia para la Bicolor.
Yio Puerto - No tuvo minutos ante Surinam y espera ante Jamaica sumar para aportar lo suyo.