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El modificado 11 titular de Honduras para derrotar a Jamaica en la Nations League

Este es el equipo que José Francisco Molina mandó a la cancha para buscar la hazaña en Kingston, Jamaica.

28 de septiembre de 2026 a las 17:03
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Honduras enfrenta a Jamaica en la segunda jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf y este es el equipo titular de José Francisco Molina para buscar la victoria por primera vez en Kingston.
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Edrick Menjívar - Inamovible de su puesto, cuenta con toda la confianza de Reinaldo Rueda. Luis Ortíz seguirá esperando su oportunidad.
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Búho Meléndez - Destacado en el partido ante Surinam, fue importante en los dos goles que marcó Honduras: en el primero, enviando el centro para Luis Palma, y en el segundo, recuperando el balón en la zona baja.
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Denil Maldonado - El capitán es uno de los fijos; deberá levantar más su nivel con respecto a lo mostrado ante Surinam.
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Giancarlo Sacaza: El defensor de Motagua es una de las sorpresas en el equipo titular de José Molina para enfrentar a Jamaica en la segunda jornada.
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Joseph Rosales - Otro que no se mueve de su puesto. Su rendimiento no fue el mejor ante Surinam, pero para la H siempre es una garantía tenerlo.
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Jonathan Rubio - El futbolista tuvo una destacada participación ante Surinam y eso le permitió nuevamente estar en el equipo titular de José Molina.
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Deybi Flores - El mediocampista del Petro de Luanda ocupará el lugar de Kervin Arriaga en el equipo estelar que saldrá ante Jamaica en la segunda jornada de la Nations League.
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Alejandro Reyes - El jugador de Motagua fue uno de los criticados en el juego ante Surinam, pero vuelve a repetir en el equipo titular ante Jamaica.
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Dereck Moncada - Ante Surinam sufrió unas molestias, pero está listo. Su gol y asistencia dan esperanza a la Bicolor ante Jamaica.
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Keyrol Figueroa - Es otra de las sorpresas en el equipo titular que mandó José Francisco Molina y ocupará el lugar de Bryan Róchez para el duelo ante Jamaica.
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Luis Palma - Es uno de los inamovibles en la banda izquierda; aportó una asistencia ante Surinam en el primer partido.
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Edwin Rodríguez - Ya está recuperado y todo indica que va a tener minutos ante Jamaica. Es la mejor noticia para la Bicolor.
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Yio Puerto - No tuvo minutos ante Surinam y espera ante Jamaica sumar para aportar lo suyo.
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