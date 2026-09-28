Rooney dejó el alcohol, impacta con su cambio físico y nueva faceta: "No es por dinero"

"Si no fuera por mi esposa, estaría muerto", confesó en relación a su lucha contra el alcohol y la ayuda de Coleen. "He tenido muchos desafíos diferentes, tanto dentro como fuera del campo, y mi escape era el alcohol. Cuando tenía unos 20 años, pasaba un par de días en casa y no salía, y bebía hasta desmayarme", recuerda.