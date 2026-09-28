Siboldi revive el caso de Tatiana Flores y cuenta lo que pasó en Tigres: "El plan B"

El entrenador charrúa habló de los fuertes rumores que lo vincularon con la futbolista y dio nuevos detalles sobre su polémica salida de Tigres.
Robert Dante Siboldi volvió a referirse sobre el rumor que en 2024 lo relacionó con Tatiana Flores y aseguró que aquella versión surgió como parte de una estrategia para desprestigiarlo en medio de su salida de Tigres.
El técnico de 61 años, que actualmente se encuentra sin equipo, sostuvo de manera rotunda que no existió ninguna relación sentimental con la futbolista y señaló a quienes encabezaban la directiva del club en aquel momento.
En una charla con el pódcast 'Historias de Vida... y de la Cancha', Siboldi explica que Tigres ya tenía encaminada la llegada del serbio Veljko Paunovic y que el problema para la directiva era cómo echarlo sin enfrentar el descontento de la afición.
"Ellos son los que inventaron el speech, los que inventaron el guion y lo desarrollaron, lo actuaron. Nunca hubo nada", aseguró el estratega, quien dirigió a los felinos entre 2023 y 2024.
La versión de Siboldi parte de otra polémica surgida después de la eliminación de Tigres ante Monterrey en los cuartos de final del Clausura 2024. En ese momento, su auxiliar Miguel de Jesús Fuentes fue señalado por una presunta filtración de información táctica al rival, acusación que ambos rechazaron.
El entrenador asegura que, ante dicha situación, apareció una segunda vía para afectar su imagen: involucrarlo con una futbolista de Tigres Femenil y la señalada fue nada menos que Tatiana Flores.
"Si no podíamos seguir con esta historia, vamos con el plan B, que era desprestigiarme a mí con la jugadora", relató Silbodi en el pódcast.
También cuestionó la actuación de Tigres frente a la gran polémica que ya se había generado por las redes sociales, y consideró que la entidad regiomontana debió respaldar públicamente a la delantera de 21 años.
"Tendrían que haber defendido a la jugadora", expresó Siboldi al recordar lo sucedido, y reiterando que jamás tuvo un encuentro con la joven futbolista de Tigres Femenil.
El nombre de Tatiana Flores quedó involucrado en la controversia poco después de la salida del técnico. El rumor se propagó principalmente por X (Twitter) y provocó numerosos ataques contra la también influencer.
Ella reaccionó públicamente en aquel momento para rechazar la información que circulaba sobre su supuesta relación con el DT y denunciar las agresiones que estaba recibiendo.
La Liga MX Femenil también se pronunció en respaldo de la jugadora y llamó a combatir el ciberacoso y la difusión de información falsa.
Ahora, más de dos años después de aquel episodio, Siboldi abordó el caso para insistir en que "nunca hubo nada" con la futbolista y exponer su versión sobre las circunstancias que rodearon su salida de Tigres.
Respecto a la situación deportiva de Tatiana Flores, ha generado cierta incertidumbre entre la afición debido a los siguientes aspectos. Durante el presente Apertura 2026 ha tenido un rol sumamente secundario, registrando únicamente 55 minutos disputados distribuidos en pocos partidos como pieza de recambio.
Además, la semana pasada desató rumores de una posible salida o lesión al publicar un enigmático mensaje en Instagram que decía "adiós por un tiempo, nos vemos pronto", tras quedar fuera de una convocatoria en un Trigres-Toluca.