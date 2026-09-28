Con cambios: el 11 de Honduras para buscar la victoria ante Jamaica en la Nations League

La Selección de Honduras llega obligada a sumar los tres puntos ante Jamaica y este es el 11 que presentaría José Francisco Molina en Kingston.
Edrick Menjívar - Inamovible de su puesto, cuenta con toda la confianza de Reinaldo Rueda. Luis Ortíz seguirá esperando su oportunidad.
Búho Meléndez - Destacado en el partido ante Surinam, fue importante en los dos goles que marcó Honduras: en el primero, enviando el centro para Luis Palma, y en el segundo, recuperando el balón en la zona baja.
Denil Maldonado - El capitán es uno de los fijos; deberá levantar más su nivel con respecto a lo mostrado ante Surinam.
Luis Vega / Giancarlo Sacaza - Es uno de los cambios que pueden verse, pero todo indica que será un voto de confianza para Vega, defensor de Motagua.
Joseph Rosales - Otro que no se mueve de su puesto. Su rendimiento no fue el mejor ante Surinam, pero para la H siempre es una garantía tenerlo.
Kervin Arriaga - Seguirá siendo el titular de la Bicolor; el Misilito es uno de los líderes del mediocampo.
Jorge Álvarez - Es uno de los cambios que se darían. Entraría por Alejandro Reyes, quien fue titular ante Surinam.
Jonathan Rubio / Alenis Vargas - Es otra de las novedades que puede presentar el cuerpo técnico. Todo indica que será Rubio Toro, pero Alenis se puede meter si así lo desea el DT.
Dereck Moncada - Ante Surinam sufrió unas molestias, pero está listo. Su gol y asistencia dan esperanza a la Bicolor ante Jamaica.
Luis Palma - Es uno de los inamovibles en la banda izquierda; aportó una asistencia ante Surinam en el primer partido.
Bryan Róchez - Volverá a ser el 9 de Honduras luego de su tanto ante Surinam; se confía en su olfato goleador.
Edwin Rodríguez - Ya está recuperado y todo indica que va a tener minutos ante Jamaica. Es la mejor noticia para la Bicolor.
Keyrol Figueroa - Estará listo por la Bicolor lo necesita, busca su primer gol oficial con la camisa nacional.
Yio Puerto - No tuvo minutos ante Surinam y espera ante Jamaica sumar para aportar lo suyo.