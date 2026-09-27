Explotan en Costa Rica tras otro "ridículo" y el posible sucesor de Batista

¡Sin piedad! Así reaccionan los medios costarricenses luego de la nueva derrota de la selección frente a Haití en la Concacaf Nations League. Señalan al entrenador que podría reemplazar al argentino Fernando Batista.
Teletica Deportes: "La Sele firma otro ridículo que ya ni duele. Costa Rica cayó ante Haití y se acostumbra a perder. Se acaba la paciencia con el 'Bocha' Batistam, que aún no suma ni una victoria".
Desde TD Más publicaron un duro mensaje contra la selección: "Lo bueno de ir perdiendo es que no nos pueden remontar".
Everardo Herrera calificó como "bochorno" la nueva derrota de los ticos: "Costa Rica pierde ante Haití y queda al borde de la eliminación".
El periodista costarricense Kevin Jiménez fue contundente: "El fracaso es igual o más grande que quedar fuera del Mundial, pero eso no es todo, aún puedes descender a la Liga B y queda fuera de la Copa Oro".
Por otro lado, Jiménez dio a conocer que el argentino Fernando Batista habría dirigido su último partido con Costa Rica. El comunicador apunta que Jeaustin Campos es una "fuerte opción" para tomar las riendas, ya que se encuentra libre tras marcharse del Real España de Honduras. "Campos toma la delantera", señaló.
El periodista Alex Gaitán se le fue con todo a Batista, pues sigue sin poder ganar un partido como DT de los ticos: "El proceso está hundido. Fue un intento fallido. Se debió ir el viernes".
El periodista Joseph Fonseca no se anduvo por las ramas: "Es tanto el ridículo que hemos hecho los últimos años que ya una derrota contra Haití me parece normal". También dijo que "la selección de Costa Rica no existe".
Yashin Quesada publicó que el combinado costarricense está "virtualmente eliminado". Lo cierto es que la selección necesita un verdadero milagros en los dos próximos partidos para seguir con vida en el torneo.
En México también se pronunciaron sobre la derrota de los ticos. "¡Al borde del abismo! Costa Rica tropieza con Haití y tambalea su boleto a la Copa Oro", publicó Medio Tiempo.
El Gráfico de El Salvador: "¡Costa Rica sigue sin levantar cabeza! La Tricolor volvió a tropezar y ya acumula otro partido sin ganar en 2026. Esta vez, Haití se quedó con la victoria".
Desde Panamá, el periodista José Miguel Domínguez, mejor conocido como Chepe Bopmba, no dejó pasar la oportunidad y se preguntó: "¿Cuántos partidos más necesita el proceso para ser un resultado?".
"Creo que Costa Rica amanece mañana sin técnico", comentó el periodista hondureño, Mauricio Kawas.
"Los ticos están en crisis y podría ir a la Liga B de la Liga de Naciones de Naciones de la Concacaf. Realmente es el hecatombe para el fútbol tico. Penoso. Lamentable. Sin precendes", apuntó el comunicador Gustavo Roca.
Diario La Prensa de Honduras: "Costa Rica hace otro ridículo al caer ante Haití y queda al borde del abismo".
Nuestra reacción sobre la durísima caída de los ticos ante Haití por la segunda jornada de la Concacaf Nations League.