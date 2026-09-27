Gilberto Mora brilla con México y despierta el interés de dos gigantes de Europa

Gilberto Mora ha deslumbrado al mundo con su actuación ante Colombia y desde España, revelan los dos gigantes que buscarían su fichaje en el próximo mercado.
Gilberto Mora vuelve a estar en el escaparate mundial. El joven mexicano, con apenas 17 años, acaba de marcar su primer gol con la selección absoluta ante Colombia y lo hizo con una acción espectacular.
El atacante de Xolos de Tijuana recibió dentro del área, dejó a dos rivales en el camino con un doble recorte y definió cruzado para firmar el empate de México ante Colombia.
La actuación vuelve a poner todos los focos sobre una de las grandes joyas del fútbol mexicano. Mora sigue sorprendiendo a una velocidad que ya despierta el interés de los gigantes de Europa.
Barcelona y Real Madrid aparecen entre los clubes que siguen de cerca la evolución del joven futbolista. De acuerdo con As, ambos equipos llevan tiempo observando sus actuaciones.
El interés, sin embargo, todavía no se ha transformado en una oferta formal. Con el mercado cerrado, por ahora todo permanece en el terreno del seguimiento y las especulaciones.
Mora ya había hecho historia en el pasado Mundial. Con 17 años y 259 días, se convirtió en el segundo jugador más joven en ser titular en una fase eliminatoria de una Copa del Mundo.
El único futbolista que lo supera en ese registro es Pelé. El mexicano, además, fue el único jugador menor de edad que disputó aquella edición mundialista celebrada en México, Estados Unidos y Canadá.
Su crecimiento ha sido meteórico. Con apenas 15 años debutó en Primera División con Xolos de Tijuana y rápidamente comenzó a llamar la atención por su personalidad y talento.
A los 16 años llegó su oportunidad con la selección mexicana absoluta. Javier Aguirre confió en él y Mora respondió demostrando que su edad no ha sido un obstáculo para competir al máximo nivel.
Ahora, con 17 años, acaba de romper otro récord histórico. Su gol ante Colombia vuelve a poner su nombre junto al de Pelé y alimenta todavía más las expectativas alrededor de su futuro.
Su agente, Rafaela Pimenta, también tendrá un papel clave en el próximo paso de su carrera. La brasileña, representante de figuras como Erling Haaland, ha hablado sobre el futuro del mexicano.
“La gran decisión es cuándo hacerlo. Tiene que estar listo como persona”, explicó Pimenta en una entrevista con TUDN, dejando claro que el salto a Europa deberá darse en el momento adecuado.
Mora renovó en junio con Xolos hasta 2029. El club mexicano presentó el acuerdo como el contrato más importante de su historia para un jugador y estableció un mecanismo de salida para facilitar una futura operación.
Por ahora, Barcelona y Real Madrid miran desde lejos, sin oferta ni propuesta formal. Pero el mercado volverá a abrir y, si Mora mantiene este ritmo, la joya mexicana podría convertirse en uno de los nombres más buscados de Europa.