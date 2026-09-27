Real Madrid es castigado y Barcelona sufre: los estragos de la fecha FIFA

Real Madrid ha sufrido por la fecha FIFA y estos han sido los castigos que ha recibido el club blanco. Barcelona no se ha quedado atrás y este fue el último que cayó.
El parón por los compromisos de las selecciones ya empieza a hacer estragos en los diferentes combinados nacionales y clubes europeos. Alexander Isak ha sido el último en caer.
El atacante ha tenido que abandonar la concentración de la selección de Suecia tras el encuentro ante Rumanía en el que se hizo daño tras un choque con Radu Dragusin.
A Isak se le vio cojeando y con dolor en el partido, pero continuó en el campo y terminó el encuentro. Algunos medios aseguran que el motivo de la lesión estuvo en un pisotón, pero Graham Potter, seleccionador sueco, ofreció más información sobre la dolencia del atacante tras el partido.
"No es un gran problema, pero resulta frustrante para él y, por supuesto, para nosotros", afirmó el entrenador. "No es nada grave, pero teniendo en cuenta la cantidad de partidos que tenemos en tan poco tiempo, no tiene sentido correr riesgos. Tiene un pequeño problema en el muslo", continuó.
Isak no disputará, por tanto, los tres partidos que le quedan a Suecia en este parón internacional y ahora regresará al Liverpool, donde será evaluado por el personal médico del club.
Hjalmar Ekdal, central del Burnley, también abandonó la concentración de Suecia lesionado. Según el comunicado que emitió la Federación de Fútbol, los dos jugadores sufren "lesiones leves".
Por su parte, la selección de Alemania también cuenta dos bajas en sus filas. Jamal Musiala y Kai Havertz ya no están con Alemania tras lesionarse en el duelo ante Países Bajos.
El primero, Jamal Musiala, que sintió molestias en el calentamiento, sufre un desgarro muscular en el muslo derecho.
Respecto a Kai Havertz, el segundo atacante germano en abandonar la concentración, causó baja tras sufrir una distensión muscular.
Klopp, el seleccionador de la Mannschaft, llamó a Florian Wirtz y a Jonathan Burkardt para sustituirlos. "Espero que vuelvan pronto", deseó el entrenador.
El daño al Real Madrid ha sido especialmente acusado durante este parón internacional con dos futbolistas afectados. El primero en caer fue Konaté. El central se lesionó en un entrenamiento antes del primer partido de Francia. Las primeras informaciones apuntaban a un esguince leve de rodilla. Posteriormente, el Real Madrid precisó el diagnóstico al informar de una lesión del ligamento colateral de la rodilla derecha.
Después, fue Mbappé. El atacante se hizo daño en el partido de la Nations League ante Turquía. Fue en la acción en la que, además, marcó. "No pinta bien, por desgracia. Creo que tendrá que volver. No vamos a correr ningún riesgo", decía Zidane tras el partido.
Kylian Mbappé abandonó la concentración de Francia y regresó al Real Madrid, que confirmó el alcance exacto de su lesión: "hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda". Se estima que estará de baja entre 10 y 12 días.
Por último, España también ha sufrido ya un contratiempo en esta ventana internacional. Eric García, que formaba parte del once ante Inglaterra, no pudo disputar el encuentro al sentir unas molestias en la rodilla izquierda, lo que provocó que se retirase al vestuario y dejara su puesto en la alineación a Pubill. El defensor fue sustituido por Le Normand en la convocatoria.
Brian Brobbey, quien marcó un hat-trick para el Sunderland contra el Manchester City el domingo, sufrió lo que pareció ser una lesión en el tendón de la corva en el partido de la Nations League de los Países Bajos contra Alemania.