Vozinha se arrepiente y desea vivir como antes: "Perdí la paz y la tranquilidad"

El guardameta de Cabo Verde confiesa que la fama que adquirió desde la Copa del Mundo le cambió la vida, pero que le gustaría vivir como antes porque ha perdido la paz. La situación también alcanzó a su familia en el país africano.
Vozinha se convirtió en una de las grandes figuras del Mundial 2026 y acaba de revelar que la fama que le trajo aquel torneo le cambió la vida de una manera que no pidió. El guardameta de 40 años asegura que le gustaría vivir como antes, lejos del foco mediático.
"Si me ofrecieran la vida que tengo hoy o la vida que tenía antes, elegiría la que tenía antes", afirmó el veterano arquero de Cabo Verde en una charla con el medio británico The Observer.
Antes de que Cabo Verde empatara 0-0 con España en su debut mundialista, la cuenta de Instagram de Vozinha tenía 56.000 seguidores. Cuando terminó ese partido, ya superaba el millón. La emisora brasileña CazéTV, que tenía los derechos de transmisión del certamen, alentó a su público a seguirlo en redes sociales y desató una reacción en cadena que el propio portero no tardó en notar de una forma muy concreta.
"Un miembro del personal de catering del equipo se me acercó y me dijo que tenía un millón de seguidores", recuerda el portero. "No tenía idea de qué me estaba hablando. Pensé que estaba bromeando, pero insistió". añade.
"Más tarde, fui a hacer algunas entrevistas en la zona mixta y una periodista de CazéTV me preguntó si sabía lo que estaba pasando. Me mostró su teléfono y fue entonces cuando vi que tenía más de un millón de seguidores", rememoró.
Lo que siguió no fue una celebración, sino una adaptación forzada. Vozinha tomó la decisión de apagar las notificaciones de Instagram, aunque sus amigos se encargaban de actualizarlo con todo lo que ocurría en sus redes. Sin embargo, el impacto más profundo llegó fuera de las pantallas.
"He perdido mi paz y tranquilidad. Ya no tengo privacidad. Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere sacarse una foto conmigo o me pide un autógrafo. O, peor, alguien me está filmando. Eso es lo que más ha cambiado en mi vida, y no creo que pueda hacer nada al respecto", apuntó el portero.
La situación también alcanzó a su familia en Cabo Verde. Su madre, que tuvo la oportunidad de acompañarlo en el Mundial, recibe aficionados en su casa todos los días, ya sea en busca de una foto o simplemente con ganas de conversar.
Su padre, de carácter más reservado, optó por mantener distancia. "No estoy allí, así que no puedo ayudarlos", reconoció Vozinha. "Tienen que aprender a vivir con la situación y a poner límites", sostuvo.
Sobre el mundo comercial que se abrió a su alrededor, fue claro en cuáles serían sus límites: "Sé que durante el Mundial había muchas empresas y marcas que querían trabajar conmigo, pero mientras competíamos solo hice una colaboración promocional. No sé qué ofertas puedan llegar en el futuro, pero por ahora no quiero trabajar con ninguna marca de tabaco, alcohol o apuestas".
El reconocimiento más reciente llegó con su nominación al premio Yashin, que se entregará en la gala del Balón de Oro en octubre. "Nunca imaginé que pudiera pasar. Era impensable, pero estoy agradecido con quienes pensaron en mí. Solo estar en esa lista ya es un gran honor", explicó.
Tras la Copa del Mundo, Vozinha firmó con el Colo Colo de Chile, aunque la experiencia no arrancó con el protagonismo que esperaba. Desde su llegada, el arquero registra apenas tres partidos disputados con el equipo dirigido por Fernando Ortiz. "Fueron el club que mostró más interés", dijo sobre su elección.
"No recibí ninguna oferta de los Estados Unidos y hubo algo de contacto con Arabia Saudita, pero nada concreto. Ojalá pueda jugar en la Copa Libertadores pronto", comentó Vozinha, cuyo contrato con el equipo chileno vence en diciembre y contempla la posibilidad de extenderse por una temporada más.
Durante esta de fecha FIFA, Vozinha volvió a jugar con Cabo Verde para las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones. Los 'Tiburones azules' cayeron en la primera fecha tras enfrentar a Malí de visita (3-1).
La próxima cita para Cabo Verde será de local ante Ruanda este martes en busca de una victoria que los saque del fondo del Grupo K.