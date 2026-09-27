Vozinha se arrepiente y desea vivir como antes: "Perdí la paz y la tranquilidad"

Antes de que Cabo Verde empatara 0-0 con España en su debut mundialista, la cuenta de Instagram de Vozinha tenía 56.000 seguidores. Cuando terminó ese partido, ya superaba el millón. La emisora brasileña CazéTV, que tenía los derechos de transmisión del certamen, alentó a su público a seguirlo en redes sociales y desató una reacción en cadena que el propio portero no tardó en notar de una forma muy concreta.