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Destapan los enormes salarios en el City tras ser culpables: lo de Enzo es una locura

En medio del convulso panorama que atraviesa el club, el portal especializado Spotrac ha sacado a la luz los salarios actuales de la plantilla del Manchester City.

28 de septiembre de 2026 a las 07:02
Destapan los enormes salarios en el City tras ser culpables: lo de Enzo es una locura
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En medio del convulso panorama que atraviesa el club, el portal especializado Spotrac ha sacado a la luz los salarios actuales de la plantilla del Manchester City. La revelación de estas cifras pone al descubierto la escala salarial del vestuario de los citizens, exponiendo los emolumentos de sus principales figuras e integrantes del primer equipo.
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Rico Lewis (€1,511,510): Lateral o centrocampista canterano del Manchester City, dinámico y tácticamente polivalente.
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Ayyoub Bouaddi (€2,116,114): Joven promesa del fútbol francés, un mediocentro táctico con gran visión de juego.
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Marcus Bettinelli (€2,116,114): Guardameta inglés de amplia experiencia en el fútbol británico, cumpliendo el rol de portero suplente.
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Vitor Reis (€2,418,416): Joven defensa central brasileño de gran proyección, contundencia y velocidad en la marca.
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Allan (€3,023,020): Mediocentro de perfil dinámico, fuerte en la contención y en la recuperación de balón.
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Gerónimo Rulli (€3,929,926): Portero internacional argentino, campeón del mundo, destacado por sus reflejos y juego con los pies.
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Abdukodir Khusanov (€6,046,040): Defensa central uzbeko de imponente físico, contundencia defensiva y velocidad.
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Rayan Aït-Nouri (€7,255,248): Lateral izquierdo argelino de estilo ofensivo, gran regate y capacidad de llegada a línea de fondo.
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Matheus Nunes (€7,859,852): Centrocampista portugués con gran zancada, potente conducción de balón y recorrido box-to-box.
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Antoine Semenyo (€9,069,060): Delantero/extremo ghanés potente, encarador, físico y con facilidad para definir.
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Mateo Kovačić (€9,069,060): Centrocampista croata de clase mundial, especialista en romper líneas mediante la conducción y superar la presión rival.
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Iliman Ndiaye (€10,882,872): Atacante o mediapunta senegalés hábil en el mano a mano, creativo e impredecible en el área.
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Rayan Cherki (€10,882,872): Talentoso mediapunta/extremo francés de perfil asociativo, visión de juego y regate exquisito con ambas piernas.
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Jeremy Doku (€13,301,288): Extremo belga caracterizado por su explosividad, aceleración y desequilibrio individual en el uno contra uno.
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Marc Guéhi (€15,115,100): Defensa central inglés muy sólido, firme en la marca, gran líder defensivo e intachable en la salida de balón.
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Donnarumma (€15,115,100): Guardameta internacional italiano de talla mundial, imponente en el área y de enormes reflejos bajo palos.
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Rubén Dias (€15,115,100): Central portugués y pilar defensivo, caracterizado por su jerarquía, liderazgo e intensidad táctica.
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Elliot Anderson (€15,115,100): Centrocampista técnico con gran despliegue físico, creatividad en el pase y llegada al área rival.
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Josko Gvardiol (€15,719,704): Defensor central o lateral izquierdo croata, físicamente dominante, veloz y brillante en la distribución.
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Phil Foden (€16,928,912): Mediapunta/extremo inglés, estrella de la cantera con extraordinaria agilidad, visión y capacidad goleadora.
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Enzo Fernández (€21,161,140): Mediocentro organizador argentino, campeón del mundo, con pase de larga distancia y lectura del ritmo de juego.
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Erling Haaland (€31,741,710): Delantero centro noruego y referente goleador global, caracterizado por su descomunal potencia, velocidad y efectividad en el área.
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