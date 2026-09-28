Concacaf: la cenicienta dio otro batacazo y hunde a gigante con dos exReal Madrid

Mientras Costa Rica se hunde en su miseria, la cenicienta dio otro batacazo y sueña con la Copa Oro. Dos exReal Madrid están brillando con esta selección.
La Selección Dominicana de Fútbol Masculino de Mayores (Sedofútbol) escribió este domingo una de las páginas más brillantes de su historia. En un partido vibrante, el conjunto quisqueyano vino desde atrás para vencer 1-2 a Trinidad y Tobago en el Estadio Hasely Crawford.
El encuentro correspondió a la segunda jornada del Grupo A de la Liga A en la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027. Con esta importante victoria, la escuadra nacional mantuvo su condición de invicta en el torneo continental.
El triunfo adquiere una dimensión especial para el deporte dominicano por los antecedentes entre ambas naciones. Esta significa la primera vez en la historia que la selección dominicana absoluta logra derrotar a la representación trinitense.
El equipo local golpeó primero en el marcador al minuto 37 de la primera mitad. El jugador Daniel Phillips aprovechó un despeje del guardameta dominicano Xavier Valdez para enviar el balón al fondo de la red y colocar el 1-0.
A pesar del golpe inicial, la reacción de los dirigidos por el entrenador Marcelo Neveleff no se hizo esperar. La respuesta llegó apenas cinco minutos después, demostrando el gran carácter del plantel caribeño.
Al minuto 42, el mediocampista Heinz Mörschel sacó un potente disparo dentro del área tras una precisa asistencia del delantero Mariano Díaz. Ese tanto significó el 1-1 con el que ambos conjuntos se retiraron al descanso.
Iniciando el segundo tiempo, la Sedofútbol necesitó solamente cinco minutos para concretar la remontada. Una gran habilitación de Pablo Rosario le permitió a Mariano Díaz definir de forma impecable al minuto 50 para poner el 2-1 definitivo. El exReal Madrid es figura junto a Peter Federico que también salió de la cantera del club merengue.
Para este encuentro, el técnico Neveleff recuperó en la saga central al defensor Edgar Pujol, quien salió como titular. Por su parte, el capitán César “Danco” García estuvo ausente debido a la sanción por la tarjeta roja recibida en el debut.
Tanto Heinz Mörschel como Mariano Díaz confirmaron su gran momento con la camiseta nacional. Ambos futbolistas anotaron por segundo partido consecutivo, tras haber marcado también en la victoria inicial 3-2 sobre Nicaragua.
En los minutos finales, la intensidad física y la tensión aumentaron sobre el terreno de juego. Esta situación provocó las expulsiones por conductas antideportivas de Edison Azcona al minuto 89 y de Wayne Frederick por doble amonestación en los locales.
Debido a esta tarjeta roja directa, el joven atacante Edison Azcona no estará disponible para integrar la alineación en el siguiente compromiso internacional de la selección.
Con este resultado positivo, República Dominicana alcanza los seis puntos de seis posibles en sus primeras dos presentaciones. Además, acumula cinco goles a favor y tres en contra para registrar una diferencia de más dos en la tabla.
Los quisqueyanos comparten la cima de la clasificación del Grupo A junto a las selecciones de Curazao y Haití. En contraste, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Nicaragua se mantienen en el fondo sin sumar unidades.
La delegación dominicana viajará de regreso a Santo Domingo para preparar su próximo reto de este jueves 1 de octubre a las 8:00 p.m. frente a Haití en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Buscan dar un gran paso a la Copa Oro.