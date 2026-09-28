Murió una figura de la lucha libre a los 40 años: había peleado un día antes

"All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido como PAC. Nacido en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley comenzó su carrera en la lucha libre en 2004 y luego actuó para organizaciones de lucha libre de todo el mundo, cautivando a los fanáticos con movimientos innovadores de alto vuelo y una increíble habilidad en el ring", anunciaba la AEW para confirmar su deceso.