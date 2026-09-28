Murió una figura de la lucha libre a los 40 años: había peleado un día antes

Benjamin Satterley, conocido como 'PAC' y recordado como 'Neville' en la WWE, falleció el domingo por la noche. Había protagonizado un combate el sábado y la AEW confirmó su deceso. Triple H publicó un mensaje.
El mundo de la lucha libre recibió una inesperada y terrible noticia: Benjamin Satterley, conocido como 'PAC', murió a los 40 años, según confirmó All Elite Wrestling (AEW) a través de un comunicado publicado en sus canales oficiales.
El anuncio causó una profunda conmoción porque el luchador británico había protagonizado su última pelea apenas un día antes de su fallecimiento.
El pasado sábado 26 de septiembre, PAC enfrentó al mexicano Andrade 'El Ídolo' en AEW All Out, en Chicago, por el Campeonato Nacional. Su rival se quedó con la victoria y retuvo el título.
"All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido como PAC. Nacido en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley comenzó su carrera en la lucha libre en 2004 y luego actuó para organizaciones de lucha libre de todo el mundo, cautivando a los fanáticos con movimientos innovadores de alto vuelo y una increíble habilidad en el ring", anunciaba la AEW para confirmar su deceso.
"PAC firmó con All Elite Wrestling en 2019 y ostentó múltiples Campeonatos de AEW y compitió en algunos de los combates más memorables de la historia de AEW. Nuestras condolencias van dirigidas a la familia, amigos y fanáticos de Satterley", finalizó el comunicado.
El originario de Newcastle comenzó su carrera profesional en 2004. Durante más de dos décadas pasó por distintas compañías y se destacó especialmente por su estilo aéreo y su capacidad atlética.
En 2012 llegó a WWE, donde fue conocido como 'Adrian Neville' y posteriormente 'Neville'. Durante su paso por la compañía consiguió el Campeonato NXT, los títulos en pareja de NXT y el Campeonato de Peso Crucero de WWE.
Después de dejar WWE en 2018, Satterley se incorporó a AEW en 2019. Allí se convirtió en el primer campeón All-Atlantic, título que posteriormente pasó a denominarse Internacional, y también conquistó el Campeonato Mundial de Tríos en dos oportunidades.
A través de las redes sociales, sus colegas lamentaron la noticia y uno de los primeros fueron Los Usos: "RIP PAC".
Triple H, que ahora se desempeña como vicepresidente ejecutivo de la WWE, publicó un mensaje: "Era un talento extraordinario y aún más amable ser humano. Mis pensamientos están con su familia, amigos y fans de todo el mundo".
¿De qué murió PAC? Por el momento no se informó la causa de su muerte. La AEW confirmó el fallecimiento, pero no brindó detalles sobre las circunstancias del mismo.
La compañía expresó sus condolencias a la familia, los amigos y los seguidores del luchador, y recordó su trayectoria desde sus comienzos en 2004 hasta su llegada a la AEW.
La última imagen de PAC sobre un ring quedó ligada a su combate contra Andrade 'El Ídolo' en All Out. Menos de 24 horas después de aquella presentación donde perdió contra el mexicano, su muerte fue confirmada a los 40 años.
Su paso por RAW de la WWE: debutó en 2015 acortando su nombre a 'Neville'. En su primer año, ganó el premio Slammy a la Estrella Revelación del Año tras dar combates memorables, entre ellos un recordado reto abierto por el Campeonato de los Estados Unidos contra John Cena.
En octubre de 2017, debido a diferencias y frustraciones por el manejo de su personaje y su salario dentro de la división crucero, abandonó las grabaciones de la empresa sin previo aviso. Tras meses de disputas contractuales congelado, la WWE finalmente lo liberó de su contrato en agosto de 2018, lo que le permitió regresar al circuito independiente y, posteriormente, unirse a AEW recuperando su nombre original: PAC.