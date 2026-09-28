Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva. Aquí te contamos todos los detalles de la visita de Honduras a suelo canalero.
La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa buscando referentes internacionales para impulsar nuevos proyectos deportivos y recreativos en Honduras.
En ese marco, el viceministro de CONDEPOR, Vinicio Valdés, realizó una visita a distintos espacios destinados al deporte y la actividad física en Ciudad de Panamá.
Valdés estuvo acompañado por el embajador de Honduras en Panamá, Rafa Sierra, durante un recorrido que permitió conocer de primera mano diferentes modelos de infraestructura.
Las autoridades hondureñas observaron instalaciones diseñadas para facilitar el acceso de la población a escenarios adecuados para practicar deporte, recrearse y mantener una vida activa.
Dentro de los espacios visitados destacaron las canchas de arena para fútbol y vóley playa, además de escenarios destinados a la práctica del baloncesto y pádel.
El recorrido también incluyó áreas para fútbolito, zonas verdes, máquinas para realizar ejercicio físico y espacios acondicionados para diferentes actividades al aire libre.
Las instalaciones cuentan además con ciclovías y sectores destinados para caminar y correr, integrando varias disciplinas y opciones recreativas dentro de un mismo entorno.
Este modelo permitió identificar alternativas que podrían servir como referencia para futuros proyectos de infraestructura deportiva en diferentes regiones del territorio hondureño.
La iniciativa contempla la importancia de crear espacios accesibles para niños, jóvenes, adultos y atletas, tomando en cuenta las necesidades particulares de cada comunidad.
Para la Nueva CONDEPOR, fortalecer la infraestructura deportiva forma parte de los objetivos para generar mejores condiciones tanto para el deporte recreativo como para el competitivo.
El intercambio de experiencias con Panamá también permitió conocer nuevas perspectivas sobre la planificación y desarrollo de espacios destinados a la actividad física y la recreación.