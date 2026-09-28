  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Nacional

Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva

El intercambio de experiencias con Panamá también permitió conocer nuevas perspectivas sobre la planificación y desarrollo de espacios destinados a la actividad física y la recreación.

28 de septiembre de 2026 a las 17:24
Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva
1 de 12

Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva. Aquí te contamos todos los detalles de la visita de Honduras a suelo canalero.
Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva
2 de 12

La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR) continúa buscando referentes internacionales para impulsar nuevos proyectos deportivos y recreativos en Honduras.

 q
Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva
3 de 12

En ese marco, el viceministro de CONDEPOR, Vinicio Valdés, realizó una visita a distintos espacios destinados al deporte y la actividad física en Ciudad de Panamá.
Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva
4 de 12

Valdés estuvo acompañado por el embajador de Honduras en Panamá, Rafa Sierra, durante un recorrido que permitió conocer de primera mano diferentes modelos de infraestructura.
Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva
5 de 12

Las autoridades hondureñas observaron instalaciones diseñadas para facilitar el acceso de la población a escenarios adecuados para practicar deporte, recrearse y mantener una vida activa.
Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva
6 de 12

Dentro de los espacios visitados destacaron las canchas de arena para fútbol y vóley playa, además de escenarios destinados a la práctica del baloncesto y pádel.
Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva
7 de 12

El recorrido también incluyó áreas para fútbolito, zonas verdes, máquinas para realizar ejercicio físico y espacios acondicionados para diferentes actividades al aire libre.
Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva
8 de 12

Las instalaciones cuentan además con ciclovías y sectores destinados para caminar y correr, integrando varias disciplinas y opciones recreativas dentro de un mismo entorno.
Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva
9 de 12

Este modelo permitió identificar alternativas que podrían servir como referencia para futuros proyectos de infraestructura deportiva en diferentes regiones del territorio hondureño.
Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva
10 de 12

La iniciativa contempla la importancia de crear espacios accesibles para niños, jóvenes, adultos y atletas, tomando en cuenta las necesidades particulares de cada comunidad.
Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva
11 de 12

Para la Nueva CONDEPOR, fortalecer la infraestructura deportiva forma parte de los objetivos para generar mejores condiciones tanto para el deporte recreativo como para el competitivo.
Condepor pone la mirada en Panamá para transformar la infraestructura deportiva
12 de 12

El intercambio de experiencias con Panamá también permitió conocer nuevas perspectivas sobre la planificación y desarrollo de espacios destinados a la actividad física y la recreación.
Cargar más fotos