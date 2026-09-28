El récord que pocos saben de Keyrol y Dereck y el error que perjudicó a Honduras

Asi se vivió el triunfo histórica de la selección de Honduras ante Jamaica. Los catrachos lograron una victoria después de 33 años.
ESTE FUE EL 11 TITULAR DE HONDURAS (Tres cambios con respecto a Surinam) Edrick Menjívar; Joseph Rosales, Giancarlo Sacaza, Denil Maldonado, Cristopher Meléndez; Deybi Flores, Alejandro Reyes, Luis Palma, Jonathan Rubio, Dereck Moncada y Keyrol Figueroa.
La selección de Honduras fue muy agresiva desde el primer minuto y uno de los más insistentes fue Dereck Moncada, quien tuvo un mano ante Andre Blake que respondió bien
Sin embargo, todo se iba a romper al minuto 14. Keyrol Figueroa aprovechó su primera titularidad con la Selección de Honduras para estrenarse como goleador de la Bicolor y escribir su nombre en una cancha cargada de recuerdos para su padre, Maynor Figueroa.
El delantero hondureño apareció al minuto 14 para abrir el marcador, luego de recibir un espectacular pase de Jonathan Rubio que lo dejó en una posición inmejorable frente al arco jamaiquino. Keyrol no perdonó y definió con categoría para celebrar su primera anotación con la camiseta catracha.
La H siguió con la intensidad y tuvo varias jugadas claras, especialmente una del Luis Palma al minuto 34’ tras un centro de Meléndez y el jugador de Lech Poznan no supo definir
En un partido bravo y de mucha intensidad ante Jamaica, Keyrol Figueroa apareció en el momento indicado para darle a Honduras una alegría y protagonizar una postal inolvidable para los Figueroa. Primera titularidad y primer gol: una noche especial para el joven atacante de la Bicolor.
En el complemento las cosas no cambiaron mucho, pero Joseph Rosales fue el más constante en el ataque hondureño con sus llegadas a fondo.
Dereck Moncada sigue siendo el jugador más desequilibrante de Honduras desde la era de Francisco Molina. El mejor contra Perú, el mejor contra Surinam y hoy también lo demostró
Sin embargo, todo iba a cambiar en el minuto 68, cuando Moncada recibió un empujón por la espalda en la mitad de la cancha,que le hizo perder el equilibrio. En la caída, el atacante terminó impactando con el codo al jamaiquino Ronaldo Webster.
El árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón detuvo el partido durante varios segundos mientras el jugador de Jamaica se recuperaba de la acción. Sin embargo, de manera sorpresiva, decidió mostrarle la tarjeta roja directa a Moncada, dejando a Honduras con un jugador menos.
La expulsión generó reclamos inmediatos por parte de los futbolistas hondureños, quienes consideraron que Moncada había sido desequilibrado previamente por el empujón recibido antes del contacto con Webster
Ante la inferioridad numérica, el técnico de Honduras, José Francisco Molina, tuvo que mover rápidamente sus piezas y ordenó el ingreso de Alenis Vargas y Kervin Arriaga para reorganizar al equipo en el tramo final del encuentro.
Al final Honduras pudo sacar los tres puntos y sigue vivo en la Liga de Naciones de CONCACAF. Depende de si mismo para avanzar a cuartos de final y ahora deberá derrotar a Martinica el próximo viernes
El récord que pocos hablan:Los hijos de Maynor Figueroa, Dereck Moncada y Keyrol Figueroa, han contribuido en los tres goles de Honduras hasta ahora en la Nations League