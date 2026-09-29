Pesa más de 80 kilos: ¿Quién es el portero que se hizo viral por su físico en la Copa África?

¿Quién es Goitseone Phoko? El portero 'gordo' de Botsuana que se hizo viral en la Copa de África
El fútbol africano dejó una de esas historias que rápidamente trascienden el resultado. Goitseone Phoko, arquero de la selección de Botsuana, se convirtió en uno de los protagonistas del histórico empate 2-2 ante Túnez, un resultado que llamó la atención por la actuación del guardameta y, especialmente, por la enorme repercusión que tuvo su imagen en redes sociales.
Phoko comenzó a ser tendencia por su apariencia física, ya que su contextura y su estatura se alejaban de la imagen habitual que se tiene de un portero profesional. Sin embargo, lo que inicialmente generó comentarios y burlas terminó convirtiéndose en reconocimiento después de que el guardameta respondiera dentro del campo con una destacada actuación.
¿Quié es? Nació el 3 de diciembre de 1994 en Gaborone, Botsuana, Phoko tiene 31 años y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol de su país.
De acuerdo con los registros de AS USA Latino, el arquero mide mide 1.67 metros y pesa más de 80 kilogramos, características que lo convierten en un guardameta particularmente llamativo por su baja estatura para una posición en la que habitualmente predominan jugadores de mayor talla.
Su carrera internacional con Botsuana comenzó hace más de una década. Phoko debutó con la selección absoluta en 2015 y desde entonces ha formado parte de diferentes procesos del combinado nacional. También ha tenido participación en las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones y en las clasificatorias mundialistas.
A nivel de clubes, el guardameta ha desarrollado prácticamente toda su carrera en el fútbol botsuanés. Pasó varios años en Gaborone United, club con el que conquistó títulos locales, y posteriormente continuó su trayectoria en otros equipos del país. Los registros actuales lo vinculan con Siwelele.
Pero fue su actuación frente a Túnez la que llevó su nombre a una dimensión internacional. Botsuana consiguió un empate 2-2 ante una selección tunecina que partía con mayor experiencia y tradición en el fútbol africano, en un encuentro correspondiente a las eliminatorias para la Copa Africana de Naciones.
El partido tuvo un desarrollo intenso y Phoko apareció en diferentes momentos para sostener a los Zebras. El resultado terminó siendo especialmente valioso para Botsuana, que consiguió sumar frente a uno de los rivales más importantes de su grupo y protagonizó una de las historias más llamativas de la jornada.
En redes sociales, sin embargo, la conversación alrededor del arquero comenzó por un motivo diferente al futbolístico. Las imágenes de Phoko durante el encuentro provocaron numerosos comentarios relacionados con su físico, convirtiéndolo rápidamente en una figura viral. La atención llegó incluso antes de que muchos aficionados conocieran su trayectoria deportiva.
La repercusión también abrió un debate sobre los prejuicios que pueden existir alrededor de la apariencia de los futbolistas. En el caso de Phoko, su estatura de 1.67 metros está lejos de las dimensiones habituales de los arqueros de élite, pero su presencia en la selección de Botsuana demuestra que las condiciones de un guardameta no se reducen únicamente a centímetros de altura.
Además, Phoko no es un recién llegado al fútbol internacional. Tiene más de una década de experiencia con la selección y llegó a ser reconocido individualmente en el fútbol de clubes de Botsuana. Entre sus distinciones figura el premio al mejor portero del Mascom Top 8 en 2015 y el reconocimiento como mejor guardameta de la Copa de Botsuana en 2020.
Incluso cuenta con una curiosidad poco habitual para un arquero: marcó un gol con Botsuana durante la Copa COSAFA de 2022 en un partido frente a Angola. Ese registro forma parte de una carrera en la que ha tenido protagonismo tanto a nivel de clubes como con la selección nacional.
Esta es la foto viral que sacude las redes sociales: Goitseone Phoko, con 1.67 metros de altura y más de 80 kilos de peso, pasó de ser una imagen viral por su físico a convertirse en uno de los protagonistas del histórico resultado conseguido por Botsuana ante Túnez.