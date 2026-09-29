Pesa más de 80 kilos: ¿Quién es el portero que se hizo viral por su físico en la Copa África?

La repercusión también abrió un debate sobre los prejuicios que pueden existir alrededor de la apariencia de los futbolistas. En el caso de Phoko, su estatura de 1.67 metros está lejos de las dimensiones habituales de los arqueros de élite, pero su presencia en la selección de Botsuana demuestra que las condiciones de un guardameta no se reducen únicamente a centímetros de altura.