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La controversial decisión que tomó Cristiano Ronaldo tras rechazo de Jorge Jesús

La situación aumentó la atención cuando Ronaldo no participó con normalidad en el entrenamiento posterior.

30 de septiembre de 2026 a las 11:07
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Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal tras la polémica con Jorge Jesus y no jugará ante Dinamarca; su futuro con la selección queda en incertidumbre
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Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de la selección de Portugal en Copenhague, en medio de la tensión generada durante las últimas horas con el entrenador Jorge Jesus.
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La salida del capitán portugués se produjo poco después de que el seleccionador ofreciera una conferencia de prensa en la que habló abiertamente sobre la situación del delantero y dejó claro que las decisiones deportivas estarán bajo su responsabilidad.
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"Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión", dijo el DT.
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El conflicto comenzó después del partido contra Noruega, donde Portugal consiguió una victoria por 2-1. Ronaldo permaneció en el banquillo durante todo el encuentro, pese a que inicialmente estaba previsto que pudiera disputar algunos minutos
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Jorge Jesus explicó posteriormente que Gonçalo Ramos estaba respondiendo bien y que el desarrollo del partido terminó modificando sus planes.
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La situación aumentó la atención cuando Ronaldo no participó con normalidad en el entrenamiento posterior. El futbolista realizó trabajo individual y la Federación Portuguesa explicó que había seguido un plan específico en el gimnasio.
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Ante el creciente ruido alrededor del equipo, Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, adelantó su viaje a Copenhague para reunirse con Ronaldo y Jorge Jesus e intentar abordar la situación.

 Diario Deportivo Diez
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El propio Jorge Jesus había asegurado que había conversado con Ronaldo y que no existía un problema entre ambos. También defendió su autoridad como seleccionador y dejó claro que ningún jugador tendría garantizada la titularidad.
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Sin embargo, horas después, Ronaldo terminó abandonando la concentración portuguesa, según reportes de medios que siguen de cerca a la selección.
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Portugal tiene previsto enfrentarse a Dinamarca por la UEFA Nations League, pero la presencia de Ronaldo ya quedó descartada después de su salida de la concentración.
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Por ahora, no existe una confirmación oficial de que este episodio represente el final de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa. El delantero, de 41 años, continúa siendo el máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino y había sido incluido por Jorge Jesus en la primera convocatoria del técnico al frente de Portugal.
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La situación deja abierta una nueva interrogante sobre el futuro del capitán portugués con la selección, especialmente después de un episodio que comenzó con su suplencia ante Noruega y terminó con su salida anticipada de la concentración.
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