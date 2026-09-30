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Faitelson y prensa no perdonan a Rafa tras tropiezo de México: "No tiene dos selecciones"

La prensa mexicana reaccionó con decepción y preocupación tras lo ocurrido en el juego amistoso ante Perú.

30 de septiembre de 2026 a las 06:55
Faitelson y prensa no perdonan a Rafa tras tropiezo de México: No tiene dos selecciones
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La selección mexicana volvió a quedarse sin victoria bajo el mando de Rafael Márquez, situación que generó múltiples cuestionamientos.
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México y Perú empataron 1-1 este martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en el segundo partido de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana. El encuentro dejó sensaciones encontradas para el conjunto azteca, que tuvo que remontar y nuevamente terminó sin conseguir la victoria.

 FOTO: EFE
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El empate representa el segundo 1-1 consecutivo de México bajo el mando de Márquez, después del resultado obtenido ante Colombia. El próximo reto del Tri será el 3 de octubre contra Estados Unidos, en otra prueba dentro de esta nueva etapa.

 FOTO: EFE
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La prensa mexicana reaccionó con decepción y preocupación después del empate 1-1 ante Perú, un resultado que volvió a dejar dudas alrededor del proceso de Rafael Márquez como entrenador del Tri
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El hijo de André Marín (QDDG) fue claro: "Una selección llena de rotaciones y cara nuevas empató con Perú".
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El conjunto mexicano no pudo conseguir su primera victoria bajo el mando del exdefensor y, después de dos partidos, el balance sigue siendo de dos empates, situación que comienza a generar cuestionamientos entre los medios de comunicación.
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El resultado ante Perú fue especialmente comentado porque México tuvo dificultades para imponer condiciones durante diferentes tramos del encuentro.
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Para buena parte de la prensa mexicana, el empate dejó más interrogantes que certezas de cara a los próximos compromisos.
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Faitelson salió decepcionado y dejó su punto de vista sobre el México vs Perú que finalizó empatado 1-1.
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