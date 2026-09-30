  1. Inicio
  2.  Fotogalerías
  3.  Fotogalería Futbol Internacional

El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League

Bolillo Gómez puso su cargo a disposición y advirtió que dejará El Salvador si no logra mantener a la selección en la Liga A de Concacaf.

30 de septiembre de 2026 a las 14:19
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
1 de 15

Hernán 'Bolillo' Gómez tomó una contundente decisión tras la goleada que sufrió en la segunda jornada de la Nations League y puso una condición para continuar al frente de El Salvador.
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
2 de 15

El colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez puso a disposición su cargo como técnico de El Salvador si la selección no logra mantenerse en la Liga A de la Concacaf, según informó Yamil Bukele, presidente de la Fesfut.
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
3 de 15

La decisión llega después de la dura derrota 6-0 que El Salvador sufrió el lunes ante Guatemala, resultado que complicó sus opciones de mantenerse en la máxima categoría de la Liga de Naciones.
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
4 de 15

Bukele explicó que, tras el partido, sostuvo reuniones con los jugadores y el cuerpo técnico de la Azul y Blanco para analizar la situación que atraviesa el combinado salvadoreño.
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
5 de 15

En esas conversaciones, 'Bolillo' Gómez le manifestó al dirigente salvadoreño que dejaría el cargo si no consigue mantener a la selección en la Liga A de la Concacaf.
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
6 de 15

“Si no deja a la selección mayor en el grupo A se va el día martes”, relató Bukele sobre lo que le expresó el entrenador colombiano.
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
7 de 15

Pese a la situación, Gómez continuará al frente del equipo para los dos partidos que todavía debe disputar El Salvador en esta fase de la Liga de Naciones de la Concacaf.
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
8 de 15

“Hay que trabajar, hay que trabajar y mucho. Hay que levantar los ánimos y mucho”, señaló Bukele, quien pidió afrontar con valor los próximos compromisos.
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
9 de 15

El Salvador recibirá a Jamaica el viernes 2 de octubre y posteriormente visitará a Martinica el lunes 3, en dos encuentros que serán determinantes para definir su permanencia en la Liga A.
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
10 de 15

La selección salvadoreña marcha quinta en su grupo con tres puntos, misma cantidad que Guatemala, Honduras y Jamaica, que ocupan actualmente el segundo, tercer y cuarto puesto, respectivamente.
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
11 de 15

En la Liga A, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a los cuartos de final. En esa instancia ya esperan México, Estados Unidos, Canadá y Panamá, que están preclasificados.
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
12 de 15

Además de definir el futuro de El Salvador en la Liga de Naciones, el torneo tiene otro incentivo importante, ya que representa la única vía de clasificación para la Copa Oro de 2027.
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
13 de 15

Gómez asumió como seleccionador de El Salvador en febrero de 2025. Desde entonces ha dirigido 18 partidos, con un balance de cuatro victorias, cinco empates y nueve derrotas.
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
14 de 15

A esos encuentros se suman siete partidos ante clubes o academias, en los que el técnico colombiano registra tres victorias, dos empates y dos derrotas.
El Salvador ya lo sabe: la contundente decisión de Bolillo Gómez tras la Nations League
15 de 15

Ahora, el futuro de Gómez quedó ligado a los resultados de los dos próximos partidos. El objetivo es evitar el descenso a la Liga B y mantener a El Salvador entre las selecciones de la máxima categoría.
Cargar más fotos