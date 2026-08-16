Salen a luz fotos de la boda de Cristiano y Georgina: invitados y el traje que lució CR7

La revista Vogue reveló la exclusiva de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, un evento íntimo que pocos imaginaron
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son oficialmente esposos. La pareja sorprendió al confirmar que contrajo matrimonio el pasado 11 de agosto de 2026, en una ceremonia que estuvo muy alejada del gran evento que muchos imaginaban para una de las parejas más mediáticas del mundo.
En lugar de una celebración multitudinaria, el futbolista portugués y la modelo española optaron por una boda íntima, rodeados únicamente por sus seres más cercanos.
La ceremonia tuvo como protagonistas a Cristiano, Georgina y sus cinco hijos, quienes estuvieron presentes en uno de los momentos más importantes de su relación.
La exclusiva de la boda quedó en manos de Vogue, revista que publicó nuevas imágenes y un video en los que se pueden conocer algunos detalles de la celebración. El material muestra a la pareja compartiendo el momento junto a su familia, en un ambiente privado y cargado de emoción.
Cristiano Ronaldo fue quien confirmó inicialmente la noticia a través de sus redes sociales. El delantero del Al-Nassr publicó una fotografía en la que aparecen las manos de ambos luciendo sus respectivos anillos de matrimonio, acompañada de un breve mensaje con el que hizo oficial la unión.
La confirmación puso fin a las especulaciones que durante meses rodearon la relación. Aunque muchos esperaban una boda espectacular, con numerosos invitados y una celebración digna de una de las parejas más famosas del planeta, ambos decidieron apostar por algo completamente diferente.
Georgina Rodríguez explicó a Vogue que precisamente buscaban alejarse de cualquier tipo de extravagancia y disfrutar de un momento exclusivamente familiar. “Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa”, señaló la modelo al hablar sobre la celebración.
La española también dejó claro que, debido al estilo de vida que llevan, los lujos forman parte de su día a día y que por esa razón buscaban algo mucho más especial. “Castillos, casas, islas, caballos, coches... tenemos todo eso al alcance de todos los días. Pero algo íntimo, eso es más inusual para nosotros”, explicó.
Las fotografías difundidas por Vogue permiten apreciar la emoción que se vivió durante la ceremonia. En una de las escenas más conmovedoras, Georgina aparece visiblemente emocionada y entre lágrimas mientras comparte un momento especial junto a sus hijos, quienes también tuvieron un papel protagonista.
Cristiano Jr., Alana, Bella Esmeralda, Mateo y Eva estuvieron presentes y fueron preparados con elegantes trajes y vestidos para la ocasión. Las imágenes muestran a los cinco niños disfrutando de la celebración y acompañando a sus padres en una jornada que quedará marcada para la familia.
Para la ceremonia, Cristiano Ronaldo apostó por un estilo elegante y sobrio. El portugués lució un traje de dos piezas en tono paja, combinado con una camisa blanca, un atuendo que mantuvo la línea sencilla que caracterizó la celebración.
Georgina, por su parte, eligió un conjunto blanco compuesto por una falda de corte lápiz y una camisa con transparencias. La modelo completó su vestuario con una espectacular gargantilla de diamantes que se convirtió en uno de los elementos más llamativos de su look.
De esta manera, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez dieron un nuevo paso en su relación después de varios años juntos y con una familia consolidada. Lejos de los grandes reflectores, la pareja decidió convertir su boda en una celebración privada y familiar, demostrando que, para ellos, el verdadero lujo fue compartir el momento con sus cinco hijos.