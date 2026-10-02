"Tengan vergüenza": así reacciona la prensa tras el fracaso de Honduras

Así reaccionó la prensa de Honduras tras caer ante Martinica por la fecha 3 de la Liga de Naciones de Cocnacaf
Honduras perdió 2-1 ante Martinica y la prensa no perdonó a los seleccionados que han dejado su eliminación al borde del abismo.
Andres Agulla, periodista de Espn: "Y lo peor para Honduras es que la victoria de Martinica es merecida."
Eduardo Solano, periodista de Honduras, fue contundente: "Porque vas a cambiar medio equipo, no tenemos abundancia, apenas nos alcanzaba".
José Armando, periodista de Honduras, expuso los problemas del equipo: "Honduras jugó un primer tiempo sumamente conformista".
Heber Betancourth, periodista de Honduras, fue claro: "Que desastre. Honduras está eliminada. ¿Debe presentar su renuncia José Molina?"
Walter García, periodista de Diario Diez, fue claro: "Ya basta de Luis Palma y de Luis Bega de la selección".
Johan Raudales, periodista de Diez: "No es nuevo proceso, esta es la realidad".
TDTV: "Honduras está más cerca de descender a la Liga B que de clasificar a la Copa Oro."
TDTV: "Nunca, pero nunca den por vida a la selección de Honduras".
Leonador Aguilar, periodista de Panamá,: "Otro Dt español que aprende a las malas de que nigún partido oficial en Concacaf es para rotar."
Chaco Funes, periodista de Honduras: "Muy mal partido de Honduras en todas las facetas del juego. El empate era demasiado premio"
Chepebomba, periodista polémico de Panamá: "Terremoto en Honduras. Ir al Caribe a perder no es un tropiezo, es un PAPELÓN HISTÓRICO".
Gustavo RocaGol, periodista de Honduras: "Tengan vergüenza, muchachos. Martinica hace morde el polvo a Honduras. Este grupo de la H son engreídos y de mentalidad muy inestable"
Omar Gutiérrez, periodista de Honduras: "Lo de Arriaga con la selección. Por algo no es titular."
Julio Cruz, periodista de El Heraldo: " Solo Honduras te puedo hacer esto, pasar de lo sublime en Kingston a menospreciar rivales y perder ante oncenos como Martinica."
Zona Concacaf: "Lo de Jamaica fue un espejismo".