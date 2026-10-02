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¡Honduras hace 6 cambios! El 11 titular de La H ante Martinica por Nations League

Honduras confirma su 11 titular para enfrentar a Martinica por la fecha 3 de la Nations League.

02 de octubre de 2026 a las 14:00
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¡ATENCIÓN! El 11 oficial de Honduras para enfrentar a Martinica por la fecha 3 de la Nations League. José Francisco Molina hizo cambios.
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PORTERO: Édrick Menjívar se mantiene como el portero titular de la Selección Nacional de Honduras.

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LATERAL IZQUIERDO: Joseph Rosales sigue siendo el titular inamovible de La H en el costado izquierdo.
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DEFENSA: Giancarlo Sacaza se ganó la titularidad tras su partidazo ante Jamaica en el Independence Park de Kingston.
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DEFENSA: Luis Vega regresa a la zaga defensiva de la Selección Nacional de Honduras.
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DEFENSA: Cristopher Meléndez se mantiene en el 11 titular de La H. El "Búho" es uno de los referentes defensivos de la Bicolor.
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VOLANTE: Edwin Rodríguez ya está listo para sumar minutos ante Martinica. El jugador de Olimpia está recuperado de su lesión y apareció en el 11 titular.
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VOLANTE: Deiby Flores no se mueve del 11 titular de la Selección Nacional de Honduras.
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ATACANTE: Alenis Vargas es anunciado como titular de Honduras ante Martinica.
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ATACANTE: Mike Arana es otra de las seis sorpresas de Honduras ante Martinica.
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DELANTERO: Erick Puerto, atacante del Bate Borisov, arranca en el 11 titular de Honduras.
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DELANTERO: Bryan Róchez regresa a la titularidad tras alternar con Keyrol Figueroa. El jugador del Port Vale ingresaría en la segunda etapa.
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BAJA OFICIAL: Denil Maldonado no podrá jugar con Honduras ante Martinica. El capitán de la Bicolor sufrió una molestia en la rodilla derecha durante el partido contra Jamaica y, aunque terminó el encuentro, José Francisco Molina decidió no arriesgarlo para esta tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.
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SUPLENTE: Dereck Moncada sorpresivamente quedó en la banca para el duelo ante Martinica.
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SUPLENTE: Jonathan Rubio dio la asistencia ante Jamaica, pero no aparece en el 11 titular.
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SUPLENTE: Luis Enrique Palma es uno de los atacantes con proyección creativa que tiene La H, pero el catracho ahora es banca en el Honduras vs Martinica.
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SUPLENTE: José Francisco Molina mandó a la banca al volante hondureño Jorge Álvarez.

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ENTRENADOR: José Francisco Molina dirigirá su quinto partido con la Selección de Honduras.

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El partido entre Martinica y Honduras, cuyo árbitro será Kwinsi Williams, está previsto que se inicie a las 6:00, hora en tierras catrachas y se disputará en el Estadio Pierre-Aliker, de Fort-de-France. El duelo se podrá ver a través de la señal de FOX Centroamérica.
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