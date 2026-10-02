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Jugadores de Honduras sufren robo de sus pertenencias y revelan cómo ocurrió todo

Los futbolistas de la Selección de Honduras han sido víctimas de un robo de pertenencias y revelan cómo fue que ocurrió el penoso hecho.

02 de octubre de 2026 a las 14:34
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Los futbolistas de la Selección de Honduras han sido víctimas de un robo de pertenencias y revelan cómo fue que ocurrió el penoso hecho.
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La Selección de Honduras continúa con su recorrido por el Caribe en una nueva jornada de la Liga de Naciones de Concacaf.
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La Bicolor viene de conseguir una importante victoria por 1-0 ante Jamaica en Kingston.
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El único gol del encuentro fue marcado por Keyrol Figueroa, quien le dio tres puntos valiosos al equipo dirigido por José Francisco Molina.
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Tras ese compromiso, la delegación hondureña emprendió nuevamente el viaje, esta vez con destino a Martinica.
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Honduras se prepara para enfrentar este viernes a Martinica en el Stade Pierre-Aliker de Fort-de-France.
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El partido está programado para las 6:00 de la tarde, hora de Honduras.
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La Bicolor buscará otro triunfo que le permita seguir sumando en la Liga de Naciones y mantenerse en la pelea dentro de su grupo.
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El equipo nacional afrontará este encuentro con la misión de cerrar de buena manera esta exigente gira por el Caribe.
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Sin embargo, el viaje previo dejó una situación bastante incómoda para la delegación hondureña.
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Durante el traslado desde Comayagua a Jamaica, se reportó la desaparición de varias pertenencias de los equipajes. Hasta el momento se sabe que fueron sustraídas de las maletas de los futbolistas.
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Entre los objetos que se habrían extraviado se encuentran cerca de 20 perfumes, además de otros artículos personales.
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La situación generó molestia en la delegación y, según lo informado, se habría presentado la denuncia correspondiente.
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No es la primera vez que este tipo de delegaciones sufren impases de esta índole en aeropuertos internacionales.
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La Federación de Fútbol de Honduras aún no se ha pronunciado sobre lo sucedido.
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