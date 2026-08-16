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Exjugador aparece como policía, encontronazo en la previa y bellas chicas en el derbi

La Ultra Fiel tuvo un encontronazo con la policía, chicas bellas cautivan y exfutbolista de Liga Nacional brindando seguridad.

16 de agosto de 2026 a las 16:56
Exjugador aparece como policía, encontronazo en la previa y bellas chicas en el derbi
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La Ultra Fiel tuvo un encontronazo con la Policía Nacional, bellas chicas adornan el derbi capitalino y exfutbolista brinda seguridad en el Olimpia vs Motagua por la jornada 3 del Apertura 2026.

 Marvin Salgado y Alex Pérez
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Miles de aficionados del Olimpia llegaron desde tempranas horas a las cercanías del estadio Nacional de Tegucigalpa.
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Elementos de la Policía Nacional llegaron a brindar seguridad.
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Entre las imágenes curiosas que dejó la previa del Clásico Nacional estuvo la presencia del exfutbolista hondureño William Moncada, pero ahora miembro de la Policía .
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La escena llamó especialmente la atención, ya que Moncada pasó de disputar partidos y vivir la rivalidad desde el terreno de juego a formar parte del personal encargado de brindar seguridad a los aficionados y protagonistas.
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Una BlackMamba, vehículo táctico de la Policía Nacional, fue trasladado hasta las afueras del estadio para brindar seguridad a los aficionados.
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La barra La Ultra fiel realizó su tradicional caminata desde el parque de Tegucigalpa rumbo al coloso capitalino.
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Bandera, canticos y miles de aficionados merengues le pusieron color a las calles de la capital hondureña.
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La Policía Nacional de Honduras no les quitó el ojo de encima para evitar disturbios con aficionados del Moatagua.
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Perros especializados también estuvieron presentes para detectar cualquier acto irregular entre los presentes al clásico nacional.
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Olimpia es el anfitrión para este compromiso y es por ello que hay mayor cantidad de aficionados melenudos.
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Esta linda colocha llegó bien identificada con la camiseta roja del Rey de Copas.
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En la previa del partido se reportó este incidente entre aficionados de Olimpia, personas particulares y la Policía Nacional.
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Afortunadamente, pudo ser controlado por las fuerzas de seguridad y no se reportaron personas heridas.
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Rodrigo de Olivera encabezó la llegada de Motagua al estadio Nacional Chelato Uclés.
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Otras de las lindas chicas que llegaron a apoyar a Olimpia en el clásico hondureño frente a Motagua.
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Este aficionado mostró al lente de DIEZ su impresionante tatuaje del león en la espalda.
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Los hijos de Emilio Izaguirre apoyarán a Motagua y así fueron captados en su llegada al estadio.
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Olimpia llegó a eso de las 4:00 de la tarde y los futbolistas se mostraron positivos para este encuentro.
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Las guapas periodistas Shirle Calix y Nohelia León robaron miradas en la previa del partido.
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Esta pequeña llegó en hombros de su padre. Ambos son aficionados del Olimpia.
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Aficionada del Motagua cautivó en las calles de Tegucigalpa.
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David Flores, jugador de Olimpia, no fue convocado y llegó a apoyar a sus compañeros
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Las guapas aficionadas que captó el lente de DIEZ en el sector de silla del Nacional.
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Motagua no estará solo y las bellas chicas lo alentarán durante los 90 minutos ante Olimpia.
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La guapa paramédica del 911 que le regaló una linda sonrisa al lente de DIEZ.
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