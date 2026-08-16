Así quedó el rostro de Edwin tras la agresión, el error y el gesto de Espinel

Olimpia se llevó una nueva edición del Clásico ante Motagua. El partido ofreció de todo, goles, agresión, error y también un buen gesto de Eduardo Espinel.
El Clásico entre Olimpia y Motagua comenzó vibrante desde los primeros minutos. Ambos equipos salieron a jugar buscando el marco rival.
Lo que nadie esperaba era que Edrick Menjívar se equivocara en un centro fácil de Clever Portilllo. La pelota parecía de rutina y el arquero la introdujo en su propio marco.
Así festejaba Portillo su gol en el Clásico ante Olimpia. Todo comenzaba bien para Motagua, pero Olimpia mostró que el error de su capitán no afectó.
Se fueron al ataque y un tanto de Michaell Chirinos le dio el empate de momento. El Diablito siempre aparece en esta clase de partidos.
Edwin Rodríguez y Javier López se saludaron enmedio del patido. La admiración entre ambos es total.
Lo que Motagua no esperaba era sufrir una expulsión y menos por una agresión contra Rodríguez.
Denis Meléndez perdió los papeles y en una disputa agredió a Edwin. Esto fue visto por Said Martínez que lo mandó a lacalle.
Así le quedó el rostro a Edwin tras la agresión. Hubo sangre y Motagua se complicó a partir de este momento.
Edwin cayó al suelo con gestos de dolor. Meléndez cayó en su trampa, ya que Rodríguez fue uno de los mejores del Clásico.
Así salió Denis Meléndez camino a los vestidores, él sabe que se equivocó.
La jugada fue revisada en el FVS, pero Said Martínez mantuvo la roja.
Olimpia se fue a buscar la victoria y todo comenzó bien en el complemento con un cabezazo de José Raúl García que puso el 2-1.
Imanol Enriquez se estrenó en el Clásico como goleador y sigue ganandose el cariño de los olimpistas.
Al final el Clásico terminó 3-1 y así salió Alejandro Reyes del campo. Motagua no la pasa bien.
Al final, antes de irse del campo, Eduardo Espinel tuvo un gesto deportivo y esperó para saludar a Javier López.
"Clásico adentro", festejaron los extranjeros de Olimpia tras conseguir la victoria.