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Así quedó el rostro de Edwin tras la agresión, el error y el gesto de Espinel

Olimpia se llevó una nueva edición del Clásico ante Motagua. El partido ofreció de todo, goles, agresión, error y también un buen gesto de Eduardo Espinel.

16 de agosto de 2026 a las 19:40
Así quedó el rostro de Edwin tras la agresión, el error y el gesto de Espinel
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Olimpia se llevó una nueva edición del Clásico ante Motagua. El partido ofreció de todo, goles, agresión, error y también un buen gesto de Eduardo Espinel.

 Marvin Salgado
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El Clásico entre Olimpia y Motagua comenzó vibrante desde los primeros minutos. Ambos equipos salieron a jugar buscando el marco rival.
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Lo que nadie esperaba era que Edrick Menjívar se equivocara en un centro fácil de Clever Portilllo. La pelota parecía de rutina y el arquero la introdujo en su propio marco.
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Así festejaba Portillo su gol en el Clásico ante Olimpia. Todo comenzaba bien para Motagua, pero Olimpia mostró que el error de su capitán no afectó.
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Se fueron al ataque y un tanto de Michaell Chirinos le dio el empate de momento. El Diablito siempre aparece en esta clase de partidos.
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Edwin Rodríguez y Javier López se saludaron enmedio del patido. La admiración entre ambos es total.
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Lo que Motagua no esperaba era sufrir una expulsión y menos por una agresión contra Rodríguez.
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Denis Meléndez perdió los papeles y en una disputa agredió a Edwin. Esto fue visto por Said Martínez que lo mandó a lacalle.
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Así le quedó el rostro a Edwin tras la agresión. Hubo sangre y Motagua se complicó a partir de este momento.
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Edwin cayó al suelo con gestos de dolor. Meléndez cayó en su trampa, ya que Rodríguez fue uno de los mejores del Clásico.
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Así salió Denis Meléndez camino a los vestidores, él sabe que se equivocó.
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La jugada fue revisada en el FVS, pero Said Martínez mantuvo la roja.
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Olimpia se fue a buscar la victoria y todo comenzó bien en el complemento con un cabezazo de José Raúl García que puso el 2-1.
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Imanol Enriquez se estrenó en el Clásico como goleador y sigue ganandose el cariño de los olimpistas.
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Al final el Clásico terminó 3-1 y así salió Alejandro Reyes del campo. Motagua no la pasa bien.
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Al final, antes de irse del campo, Eduardo Espinel tuvo un gesto deportivo y esperó para saludar a Javier López.
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"Clásico adentro", festejaron los extranjeros de Olimpia tras conseguir la victoria.
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