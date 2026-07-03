Así se despidió Vozinha del Mundial, locura por Messi y las bellezas en Miami

Todo lo que se vivió esta tarde en la sufrida victoria de Argentina sobre Cabo Verde (3-2) en los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se definió en la prórroga y los africanos le dijeron adiós al torneo.
El Hard Rock Stadium de Miami se vistió de gala este viernes para volver a ver una actuación de Leo Messi con la selección argentina en el Mundial 2026. David Beckham y su esposa Victoria presenciaron el nuevo triunfo de la Albiceleste.
Con capacidad para más de 60 mil espectadores, el inmueble reunió a muchísimos aficionados argentinos que llegaron confiados con la clasificación del equipo de Lionel Scaloni a los octavos de final.
Esta fanática argentina fue una de las más bellas que captaron las cámaras en las graderías y levantó suspiros.
Pero las caboverdianas también tenían su fiesta en las tribunas, esperando que el combinado africano lograra eliminar a la vigente campeona del mundo.
¡Qué muñeca! Una aficionadas de Cabo Verde que casi siempre enfocaba la transmisión del encuentro. Además, no pudo contener las lágrimas cuando su selección empató el partido en el segundo tiempo.
La Albiceleste se puso en ventaja con el tanto de Messi a los 29 minutos. El capitán controló un centro y de primera intención definió para vencer a un Vozhinha que intentó achicar espacios, pero le fue imposible.
Messi llegó a los siete goles en la competencia, liderando la carrera de la Bota de Oro del torneo, sin mencionar que aumentó su cifra como máximo anotador histórico de los Mundiales y ya registra 20 en total.
La cantante colombiana, Shakira, también estuvo viendo el partido de Argentina-Cabo Verde acompañada de sus dos hijos, Milan y Sasha.
La primera parte finalizó con la ventaja mínima de los argentinos, pero Deroy Duarte empató en el complemento con un remate cruzado dentro del área que no pudo contener Emiliano Martínez (59').
Tras la igualdad de los africanos, vino la respuesta de Messi. El '10' tuvo la gran oportunidad de firmar su doblete, pero esta Vozinha lo achicó y terminó desviando el remate. Gran salvada del veterano guardameta.
Messi lo volvería a intentar con un tiro libre y Vozhinha voló para mandar el balón al córner. Parecía el segundo de la Albiceleste.
El tiempo reglamentario, que se extendió hasta los 98 minutos, terminó con el 1-1 y la clasificación se defenía en los tiempos extras. Los gestos de Messi eran de pura preocupación, no lograba entender que la debutante les estaba dando pelea.
Pero la vigente campeona acabó con el sufrimiento en el arranque de la prórroga. Un balón que quedó vivo tras un cornér llegó a los botines de Lisandro Martínez, quien fusiló a Vozinha con un derechazo para el 2-1.
Cuando parecía que Cabo Verde no se levantaría de ese golpe, un disparo de Sidny Lopes Cabral al palo más lejano de Emiliano Martínez le daba vida al cuadro africano cuando estaba por concluir el primer tiempo extra. Sin dudas, uno de los mejores goles del torneo.
Sin embargo, la Argentina marcaría el tercer tanto definitivo que le dio la clasificación a octavos de final en el 111' por medio de un autogol de Diney, tras una remate del 'Cuti' Romero a la salida de un tiro de esquina.
Brazos arriba de Messi cuando el árbitro canadiense Drew Fischer pitó el final del encuentro. La Albiceleste sufrió como nunca en esta Copa del Mundo para avanzar a la siguiente ronda del certamen.
El festejo de los argentinos: los futbolistas se reunieron y luego se dirigieron a un sector de la fanaticada para celebrar y agradecer el apoyo durante los 120 minutos.
De esta manera se marchaba Messi del césped del Hard Rock Stadium para más tarde recibir el premio al mejor jugador del partido. Todos quería sacarle una foto al capitán.
Y como suele suceder siempre en estas eliminatorias directas, la otra cara de la moneda. La tristeza de Bubista luego de quedar eliminador del Mundial. El seleccionador de Cabo Verde fue consolado por uno de sus asistentes.
El plantel africano también agradeció a sus cientos de hinchas que los acompañaron en cada estadio de Estados Unidos durante los cuatro partidos.
Cabe recordar que Cabo Verde disputaba su primera Copa del Mundo en su historia y los jugadores se marchan orgullosos porque lo dieron todo hasta el final y nada menos que contra Messi y compañía.
Y de esta manera se despedía Vozinha del torneo. El arquero de 40 años fue figura de los 'Tiburones azules' y ahora disfrutará de unas merecidas vacaciones y a la espera de recibir ofertas porque todavía no se retira y se encuentra sin equipo.
Vozinha consolando a su compañero Kevin Pina, quien fue el más afectado por la eliminación en Miami.
Al final, Vozinha también tuvo que recibir el consuelo de sus compañeros tras terminar su historia en la Copa del Mundo.