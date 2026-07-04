Fichajes: ¿Quioto al Olimpia? Baja en Real España e Independiente ficha 5

El mercado de fichajes: Romell Quioto tiene oferta sólida, bajas en Marathón y Real España, Independiente ficha cinco jugadores y Cristian Cálix tiene nuevo club,
Olancho FC sacó la chequera y anunció el fichaje del brasileño Joanderson, quien regresa a las filas del conjunto potro.
Román Rubilio Castillo es el bombazo del mercado de fichajes. El atacante hondureño se unió a las filas del equipo Potros.
Baja en Olancho FC: "Hoy despedimos con gratitud al profesor Gerson Valladares, quien durante varios torneos estuvo al frente de nuestra categoría de reservas, dejando una valiosa huella en el crecimiento y formación de nuestros jóvenes futbolistas".
Fernando Molina, extécnico del Choloma, fue anunciado como nuevo director técnico del Parrillas One.
DIARIO DIEZ conoció que Michaell Perelló se convirtió en nuevo portero del Independiente de Siguatepeque.
Mathías Techera es otro de los fichajes confirmados por el Independiente de Siguatepeque. El uruguayo regresa a las panteras.
Otro fichaje confirmado por Independiente es el del lateral zurdo Adrián Ramírez, exjugador de Real Sociedad e Independiente.
Sebastián Espinoza fichó por Independiente de Siguatepeque. El atacante llega procedente del Platense de Puerto Cortés. Real España lo cedió nuevamente.
DIARIO DIEZ también conoció en primicia que el experimentado atacante Sendell Cruz regresa a primera división con el de Independiente de Siguatepeque.
DIARIO DIEZ también conoció que Independiente buscar cerrar el fichaje del defensor hondureño André Orellana.
Además de André Orellana, Leider Anaya, atacante colombiano, está en la mira del Independiente de Siguatepeque.
Luis Meléndez es otro de los volantes que tiene en órbita el conjunto de Independiente de Siguatepeque.
Juergen García, el portero mundialista con Honduras en el Mundial Sub-20 de Argentina, se despidió de Leones HT6. El equipo sampedrano vendió su categoría.
Bryan Moya no sigue en Marathón tras llegar a un acuerdo en la rescisión de su contrato con el conjunto sampedrano. No sigue en el león.
Cristian Cálix fue anunciado como el nuevo fichaje de Estrella Roja de Danlí. Llega procedente de Olancho FC.
Juticalpa FC presentó oficialmente a su nuevo director técnico Aloíso Pires. Como director técnico, fue asistente técnico en el FC Porto, de José Mourinho del 2002 al 2005. Se caracteriza por ser un estratega metódico, enfocado en el equilibrio táctico y el desarrollo integral del jugador.
El atacante hondureño Antony Erazo es nuevo fichaje de Lobos UPNF, equipo que dirige Salomón Názar.
El lateral zurdo argentino Julián Glavocic es nueva alta de Lobos UPNFM para el torneo Apertura de la Liga Nacional.
Romell Quioto se mantiene entrenando con Olimpia, pero el delantero hondureño es agente libre, pero en suelo árabe informan que tienen pláticas adelantadas con el Al-Ula FC de la primera división de Arabia Saudita.