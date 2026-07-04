Mbappé enciende la polémica con tremenda burla y cachetadas en el Francia- Paraguay

El partido Francia vs Paraguay se tornó con los ánimos muy caldeados, la férrea marca de los guaraní sacó de control a los europeos. FOTO: EFE
La burla de Mbappé al portero Gil de la selección de Paraguay no agradó nada a la afición y los jugadores.
Durante el partido, Mbappé recibió una marca muy al estilo de sudamérica, lo que no le simpatizó mucho al francés.
El delantero Francés reclamó al árbitro y en un momento tuvo que detenerlo tras un cruce con Cáceres.
Una de las acciones en las que el jugador francés reclamó la falta tras recibir un golpe.
Cáceres y Mbappé mantuvieron una lucha constante en el partido y el paraguayo lo nunca dejó la marca.
Deschamps tuvo calmar a Mbappé antes de finalizar la primera parte, luego de ver al jugador molesto y pelando con los paraguayos.
Mbappé como capitán de la selección de Francia se mantuvo siempre reclamando las acciones que consideraba polémicas.
El árbitro tuvo mucho trabajo con los agarrones entre las plantillas de ambas selecciones.
Los jugadores en cierto tramo del partido tuvieron que ser separados por la calentura de las polémicas faltas.
Cáceres y Barcolá mantuvieron un duelo fuerte y ambos se dieron con todo. El francés fue amonestado en una acción.
Al final del partido, los seleccionados de Paraguay se resignaron tras la derrota y se dieron un abrazo por el trabajo realizado.
Gustavo Alfaro, técnico de la selección de Paraguay felicitó a sus jugadores por el gran partido que le plantaron cara a Francia.
La cara de la tristeza no se hizo esperar en los jugadores. Cáceres se fue al suelo con el dolor de la eliminación.
El portero de la selección de Francia se fue a dialogar con los jugadores de Paraguay.
Los franceses celebraron con alegría la clasificación a los cuartos de final de la copa del Mundo.
Gustavo Gomez, jugador de la selección de Paraguay no aguantó el dolor de la eliminación y así fueron las lágrimas de la derrota.