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Mbappé enciende la polémica con tremenda burla y cachetadas en el Francia- Paraguay

El partido Francia vs Paraguay se tornó con los ánimos muy caldeados, la férrea marca de los guaraní sacó de control a los europeos.

04 de julio de 2026 a las 17:21
Mbappé enciende la polémica con tremenda burla y cachetadas en el Francia- Paraguay
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El partido Francia vs Paraguay se tornó con los ánimos muy caldeados, la férrea marca de los guaraní sacó de control a los europeos. FOTO: EFE
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La burla de Mbappé al portero Gil de la selección de Paraguay no agradó nada a la afición y los jugadores.

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Durante el partido, Mbappé recibió una marca muy al estilo de sudamérica, lo que no le simpatizó mucho al francés.

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El delantero Francés reclamó al árbitro y en un momento tuvo que detenerlo tras un cruce con Cáceres.

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Una de las acciones en las que el jugador francés reclamó la falta tras recibir un golpe.

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Cáceres y Mbappé mantuvieron una lucha constante en el partido y el paraguayo lo nunca dejó la marca.

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Deschamps tuvo calmar a Mbappé antes de finalizar la primera parte, luego de ver al jugador molesto y pelando con los paraguayos.

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Mbappé como capitán de la selección de Francia se mantuvo siempre reclamando las acciones que consideraba polémicas.

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El árbitro tuvo mucho trabajo con los agarrones entre las plantillas de ambas selecciones.

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Los jugadores en cierto tramo del partido tuvieron que ser separados por la calentura de las polémicas faltas.

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Cáceres y Barcolá mantuvieron un duelo fuerte y ambos se dieron con todo. El francés fue amonestado en una acción.

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Al final del partido, los seleccionados de Paraguay se resignaron tras la derrota y se dieron un abrazo por el trabajo realizado.

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Gustavo Alfaro, técnico de la selección de Paraguay felicitó a sus jugadores por el gran partido que le plantaron cara a Francia.

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La cara de la tristeza no se hizo esperar en los jugadores. Cáceres se fue al suelo con el dolor de la eliminación.

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El portero de la selección de Francia se fue a dialogar con los jugadores de Paraguay.

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Los franceses celebraron con alegría la clasificación a los cuartos de final de la copa del Mundo.

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Gustavo Gomez, jugador de la selección de Paraguay no aguantó el dolor de la eliminación y así fueron las lágrimas de la derrota.

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