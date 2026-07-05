Vozinha rompe el mercado: Nike lo tendría amarrado tras su Mundial de ensueño

¡El portero de Cabo Verde rompe el mercado! Vozinha, el hombre del momento, tendría una acuerdo con la poderosa marca NIKE.
La espectacular actuación de Vozinha en el Mundial 2026 sigue generando repercusiones fuera de las canchas. El experimentado guardameta de Cabo Verde ahora estaría muy cerca de dar un importante salto a nivel comercial.
Hasta el momento, ni Vozinha ni Nike han emitido un comunicado confirmando la información. Por esa razón, el supuesto convenio continúa siendo un rumor que gana fuerza en plataformas digitales.
El portero de 40 años fue una de las grandes revelaciones del Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá. Sus actuaciones fueron determinantes para que Cabo Verde firmara la mejor participación de su historia.
Con atajadas decisivas y una enorme personalidad bajo los tres palos, Vozinha conquistó a millones de aficionados. Su rendimiento llamó la atención de seguidores de todo el planeta.
El impacto de su participación también se reflejó en las redes sociales. Antes del inicio del torneo, el guardameta contaba con poco más de 40 mil seguidores en Instagram.
Tras la histórica campaña de Cabo Verde, esa cifra se disparó de manera impresionante. Actualmente supera los 25 millones de seguidores, convirtiéndose en todo un fenómeno digital.
El crecimiento fue tan grande que ya rebasa a varias figuras consolidadas del fútbol mundial. Entre ellas aparecen Rodrygo, Ousmane Dembélé, Pedri, Iker Casillas, Gavi, Harry Kane y Thibaut Courtois.
La popularidad del arquero africano también lo llevó a liderar un apartado muy especial. Hoy es el portero con más seguidores en Instagram a nivel mundial.
La posible alianza con Nike sería una consecuencia directa del impacto que ha tenido su imagen. La marca podría aprovechar el fenómeno mundial que ha despertado el guardameta caboverdiano.
Mientras llega una confirmación oficial, la expectativa continúa creciendo entre los aficionados. Vozinha sigue demostrando que su inolvidable Mundial no solo cambió la historia de Cabo Verde, sino también el rumbo de su carrera.