Cruce del Vasco Aguirre y México desgarrado; Inglaterra emula a Honduras y Costa Rica

La selección de Inglaterra derrotó este domingo por 2-3 a México para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 en un partido en el que jugó 36 minutos con un hombre de menos.
Los mexicanos pusieron un ambientazo en el estadio Azteca, el coloso vivió su último partido en la Copa del Mundo 2026.
Los ingleses no fallaron tampoco a la cita y se hicieron presente para apoyar a su país.
México llegaba invicto al juego, y sin recibir gol...
El duelo comenzó intenso, Bellingham le pedía Lira que se levantara.
Hablando del jugador inglés del Real Madrid, fue a uno de los que no les pesó el Azteca.
Bellingham marcó un doblete en cuatro minutos para silenciar el estadio Azteca.
Así lo festejaron con Harry Kane. A los ingleses no les pesó el escenario.
Julián Quiñones puso la ilusión con el descuento que no iba a ser de mucho al final.
Quiñones fue el goleador de México en el Mundial 2026.
Raúl Jiménez no pudo celebrar por culpa de Jordan Pickford, el arquero del Everton le evitó hasta en dos ocasiones celebrar.
El portero Raúl Rangel vio como se le rompió la marca de no recibir goles. Ahora solo queda Unai Simón sin recibir tantos en la Copa del Mundo.
Jarell Quansah se fue expulsado del partido luego de esta entrada contra Jesús Gallardo. El inglés fue imprudente.
Tras revisarse en el VAR, el árbitro Alireza Faghani lo mandó a los vestidores.
A pesar de estar con 10 hombres, Inglaterra no renunció al ataque y Anthony Gordon consiguió un penal para la causa. Tala Rangel salió mal y se llevó de encuentro al extremo.
Harry Kane iba a ser en encargado de lanzar el penalti y no lo iba a fallar.
Kane marcó su sexto gol de la Copa del Mundo y su tanto 14 en la historia. Un goleador de raza.
El mismo Kane marcando en su propia cancha le cometió una falta a Brian Gutiérrez.
Raúl Jiménez por fin pudo vencer a Jordan Pickford y le daba ilusión a México para poder empatar.
Así festejó Raúl Jiménez.
Tras la pausa de hidratación, el Vasco Aguirre, DT de México, tuvo un curioso intercambio con Jude Bellingham que terminó entre risas y acto seguido llamó a Anthony Gordon y le tiró un “F*CK YOU”
Los últimos 90 juegos de México jugando de local en el Estadio Azteca, solo habían perdido dos partidos ante Honduras (2013) y Costa Rica (2001). Ahora se suma Inglaterra.
México quedó fuera de la Copa del Mundo y los jugadores por obvias razones se vinieron abajo.
Jordan Pikford y una imagen que resumió el final del partido tras ganarle a México.
Mientras los mexicanos estaban tristes, los ingleses festejaban. Ahora su siguiente rival es Noruega.
Los jugadores mexicano se reunieron en el centro del campo para darse ánimo.
Luego le dieron gracias a la afición por todo el apoyo durante el Mundial.
Los ingleses armaron su propia fiesta.
Inglaterra festejó con sus aficionados.