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Cruce del Vasco Aguirre y México desgarrado; Inglaterra emula a Honduras y Costa Rica

México quedó eliminado de la Copa del Mundo 2026.

05 de julio de 2026 a las 20:16
Cruce del Vasco Aguirre y México desgarrado; Inglaterra emula a Honduras y Costa Rica
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La selección de Inglaterra derrotó este domingo por 2-3 a México para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 en un partido en el que jugó 36 minutos con un hombre de menos.
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Los mexicanos pusieron un ambientazo en el estadio Azteca, el coloso vivió su último partido en la Copa del Mundo 2026.

 Mario Guzman / EFE
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Los ingleses no fallaron tampoco a la cita y se hicieron presente para apoyar a su país.

 José Méndez / EFE
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México llegaba invicto al juego, y sin recibir gol...

 Mario Guzman / EFE
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El duelo comenzó intenso, Bellingham le pedía Lira que se levantara.

 José Méndez / EFE
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Hablando del jugador inglés del Real Madrid, fue a uno de los que no les pesó el Azteca.

 José Méndez / EFE
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Bellingham marcó un doblete en cuatro minutos para silenciar el estadio Azteca.
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Así lo festejaron con Harry Kane. A los ingleses no les pesó el escenario.

 Alex Cruz / EFE
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Julián Quiñones puso la ilusión con el descuento que no iba a ser de mucho al final.
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Quiñones fue el goleador de México en el Mundial 2026.

 José Méndez / EFE
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Raúl Jiménez no pudo celebrar por culpa de Jordan Pickford, el arquero del Everton le evitó hasta en dos ocasiones celebrar.
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El portero Raúl Rangel vio como se le rompió la marca de no recibir goles. Ahora solo queda Unai Simón sin recibir tantos en la Copa del Mundo.

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Jarell Quansah se fue expulsado del partido luego de esta entrada contra Jesús Gallardo. El inglés fue imprudente.
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Tras revisarse en el VAR, el árbitro Alireza Faghani lo mandó a los vestidores.
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A pesar de estar con 10 hombres, Inglaterra no renunció al ataque y Anthony Gordon consiguió un penal para la causa. Tala Rangel salió mal y se llevó de encuentro al extremo.

 José Méndez / EFE
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Harry Kane iba a ser en encargado de lanzar el penalti y no lo iba a fallar.

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Kane marcó su sexto gol de la Copa del Mundo y su tanto 14 en la historia. Un goleador de raza.
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El mismo Kane marcando en su propia cancha le cometió una falta a Brian Gutiérrez.
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Raúl Jiménez por fin pudo vencer a Jordan Pickford y le daba ilusión a México para poder empatar.
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Así festejó Raúl Jiménez.

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Tras la pausa de hidratación, el Vasco Aguirre, DT de México, tuvo un curioso intercambio con Jude Bellingham que terminó entre risas y acto seguido llamó a Anthony Gordon y le tiró un “F*CK YOU”
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Los últimos 90 juegos de México jugando de local en el Estadio Azteca, solo habían perdido dos partidos ante Honduras (2013) y Costa Rica (2001). Ahora se suma Inglaterra.
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México quedó fuera de la Copa del Mundo y los jugadores por obvias razones se vinieron abajo.

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Jordan Pikford y una imagen que resumió el final del partido tras ganarle a México.

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Mientras los mexicanos estaban tristes, los ingleses festejaban. Ahora su siguiente rival es Noruega.

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Los jugadores mexicano se reunieron en el centro del campo para darse ánimo.

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Luego le dieron gracias a la afición por todo el apoyo durante el Mundial.

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Los ingleses armaron su propia fiesta.

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Inglaterra festejó con sus aficionados.

 José Méndez / EFE
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