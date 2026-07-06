FIFA castiga a México e Inglaterra: esto dice el reglamento del Mundial

La Copa del Mundo de 2026 se quedó sin otro de sus grandes anfitriones en una jornada llena de goles, drama y decisiones arbitrales que marcarán el torneo. La Selección de México luchó hasta el último segundo, pero no pudo evitar la derrota frente a Inglaterra en un partido de octavos de final que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.