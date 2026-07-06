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¡Burlas contra México! Los crueles memes despedazan al Tri en el Mundial

Los memes desataron burlas contra la Selección Mexicana tras quedar eliminada en octavos de final del Mundial.

06 de julio de 2026 a las 10:39
¡Burlas contra México! Los crueles memes despedazan al Tri en el Mundial
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Los memes desataron burlas contra la Selección Mexicana tras quedar eliminada en octavos de final del Mundial. Aquí te dejamos los más llamativos.
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La Selección de Inglaterra se unió a Costa Rica y Honduras como las únicas selecciones en ganarle a México en el Azteca.
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Los crueles memes despedazaron a la Selección de México en el Mundial.

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Las páginas bolivianas también estaban pendientes del México vs Inglaterra.

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Los crueles memes despedazaron a la Selección de México en el Mundial.

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"ESTO ES CINE", dice este meme contra la Selección de México, quien quedó eliminada a manos de Inglaterra.

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"Bueno, lo intentamos", dice este meme tras la eliminación de México.

 Mario O. Figueroa
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El Hombre Araña también apareció en escena en los crueles memes contra la Selección de México.

 Mario O. Figueroa
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Harry Kane apareció en el Inglaterra vs México: "¿Y si sí?.

 Mario O. Figueroa
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"Pero hey, las risas no faltaron", dice este meme del México - Inglaterra.

Mario O. Figueroa
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Los crueles memes despedazaron a la Selección de México en el Mundial.

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Los crueles memes despedazaron a la Selección de México en el Mundial.

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"Hicieron ruido toda la noche en el hotel de Inglaterra y no contaban que Bellingham vive de joda".
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Los aficionados de la Selección Mexicana salieron tristes luego de la eliminación mundialista.
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"¿Y si sí siempre no?", dice este cruel meme de la Selección Mexicana tras quedar eliminada.

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Los crueles memes despedazaron a la Selección de México en el Mundial.

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Este meme fue uno de los que más causó risa en redes sociales.

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Los crueles memes despedazaron a la Selección de México en el Mundial.

Mario O. Figueroa
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"Yo como México, puros casi algo". Otro de los memes contra la Selección de México.

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