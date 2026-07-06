Donald Trump expone a FIFA y revela lo que dijo a Infantino por Balogun: "Soy muy bueno"

El Mundial de 2026 ha quedado envuelto en una enorme polémica que va mucho más allá de las canchas de fútbol. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confesó públicamente haber intervenido de manera directa ante la FIFA para cambiar una decisión arbitral y beneficiar a la selección de su país justo antes de jugar los octavos de final.
La controversia comenzó tras la expulsión del delantero Folarin Balogun en el partido donde Estados Unidos enfrentó a Bosnia. El futbolista recibió una tarjeta roja por parte del árbitro brasileño Raphael Claus, lo que significaba que se perdería el crucial partido de eliminación directa contra Bélgica.
Sin embargo, en un hecho sin precedentes en la historia del balompié, la FIFA decidió dar marcha atrás y retirar el castigo al jugador. Horas después de conocerse la noticia, el propio mandatario estadounidense admitió desde la Casa Blanca que él fue el responsable de este cambio tan inesperado.
"Soy una persona a la que le encantan los deportes, fui un buen atleta y entiendo muy bien los deportes, muy bien", comentó Trump ante los medios de comunicación para justificar su llamada telefónica al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Durante su intervención, el presidente norteamericano defendió la jugada de Balogun y aseguró que la expulsión fue un error evidente del cuerpo arbitral. Según su análisis, la acción no merecía ningún tipo de castigo porque se trató de un contacto normal debido a la intensidad del juego.
"Eso no fue una falta... fueron dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí. Es decir, no puedes poner tu pie correctamente sobre el pie de otra persona... eran dos grandes atletas que se enredaron", relató de forma detallada el gobernante estadounidense.
Además de defender al delantero, a quien calificó abiertamente como "nuestro mejor jugador", Trump lanzó duras acusaciones contra el árbitro central del partido anterior, poniendo en duda su honestidad y su profesionalismo.
"Este árbitro es un poco sospechoso. Si revisas sus antecedentes, no quiero decir eso porque no me gusta crear polémica, pero es muy sospechoso", comentó el mandatario al referirse al réferi brasileño Raphael Claus.
La presión política surtió efecto inmediato y la Unidad Disciplinaria del máximo organismo del fútbol mundial borró la sanción. Gracias a esto, el atacante quedó completamente habilitado para saltar a la cancha y buscar el pase a los cuartos de final.
"Yo fui quien los convenció de hacerlo", dijo Trump con orgullo al confirmar que su llamada destrabó la situación. El presidente aprovechó el momento para elogiar la rectificación de la entidad deportiva, calificándola como una medida muy acertada. "Fue una decisión realmente brillante", corroboró.
Finalmente, el mandatario aprovechó la atención de la prensa para hablar de su relación con las autoridades del fútbol. Recordó las gestiones que realizaron en el pasado para asegurar que la Copa del Mundo se celebrara en territorio estadounidense y destacó su buena sintonía con el jerarca de la FIFA.
Con esta enorme tensión en los escritorios, la selección de Estados Unidos se prepara para encarar su partido más importante del torneo. El equipo de las barras y las estrellas buscará su boleto a la siguiente fase en medio de las miradas de todo el mundo por esta histórica ayuda presidencial.