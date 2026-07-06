Romário explota tras el fracaso de Brasil y lo destroza: "Fue pequeño"

El exdelantero Romário, campeón mundial con Brasil en 1994, criticó con dureza la eliminación de la Canarinha del Mundial 2026 frente a Noruega e insistió en que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se precipitó al renovar el contrato del seleccionador Carlo Ancelotti hasta 2030 antes del inicio de la competición. El exgoleador de la selección y de clubes como el Barcelona afirmó que la decisión de ampliar el vínculo del técnico italiano antes de que concluyera el torneo fue un error, ya que, a su juicio, privó a la CBF de margen para evaluar con serenidad el trabajo desarrollado en el Mundial y de adoptar una decisión en función de los resultados.

En una columna publicada tras la derrota por 2-1 ante Noruega, el ahora senador sostuvo que Brasil "mereció ser eliminado" por el bajo nivel mostrado durante el campeonato y lamentó que la selección careciera de la actitud y la personalidad que históricamente la distinguieron. "Faltó actitud y faltó fútbol de verdad", afirmó el exgoleador, quien consideró que el equipo jugó por debajo de su potencial y nunca consiguió imponer su estilo durante la competición. También sostuvo que el combinado brasileño fue "pequeño" frente a Noruega, una selección que aprovechó mejor sus oportunidades y mostró mayor determinación en los momentos decisivos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Romário también se refirió al penalti fallado por Bruno Guimarães cuando Brasil todavía tenía opciones de cambiar el rumbo del encuentro. Aunque calificó el error como un episodio determinante, evitó responsabilizar exclusivamente al centrocampista de la eliminación.

"El penalti no va a devolvernos la clasificación. El problema fue mucho mayor que esa jugada", señaló el exinternacional, al insistir en que el rendimiento colectivo estuvo lejos del esperado para una selección que aspiraba al sexto título mundial. Las críticas de Romário se suman a las expresadas por otros históricos del fútbol brasileño, como Vanderlei Luxemburgo, quienes cuestionaron tanto las decisiones tácticas de Ancelotti como el planteamiento conservador exhibido por Brasil en el torneo. La derrota ante Noruega prolongó la sequía de la pentacampeona mundial, que no conquista el título desde Corea del Sur y Japón en 2002.

La prensa brasileña pide renovación de la selección y busca culpables por la eliminación

La necesidad de renovación de la selección brasileña tras su eliminación en el Mundial 2026 al caer por 2-1 ante Noruega en octavos de final y la búsqueda de culpables por el histórico revés destacan entre los asuntos abordados por los principales periódicos brasileños este lunes. En conjunto, la prensa brasileña coincidió en cuatro ejes al tratar sobre la eliminación de la Canarinha: la figura decisiva de Haaland, autor de los dos goles noruegos; las críticas a las decisiones tácticas del seleccionador Carlo Ancelotti; el penalti desperdiciado por Bruno Guimarães y el hecho de que se trata de la peor actuación de Brasil en un Mundial desde Copa Mundial de la FIFA Italia 1990. El diario 'O Globo', uno de los más influyentes de Brasil, dedicó su portada a un análisis sobre la necesidad de renovación en la Canarinha y sobre quien debe seguir en el nuevo ciclo hasta el Mundial 2030, en el que el Ancelotti ya está confirmado como seleccionador. "Tras la caída de la selección en octavas, quien debe parar y quien debe seguir en el próximo ciclo del Mundial", tituló el periódico carioca, para el que, al cerrar un período de 24 años sin títulos mundiales, "ahora es necesario concentrarse en la próxima edición". Para este matutino, grandes estrellas aún en edad de competición en 2030 tienen grandes posibilidades de continuar, entre las cuales Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Marquinhos y Gabriel Magalhães, mientras que jóvenes promesas como Endrick y Rayan ya recibieron la señal de Ancelotti de que serán los rostros del futuro en el grupo.