"Nuevo ciclo": Ancelotti lo confirma a Brasil y se revela por qué Vinicus no hizo el penal

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó este domingo que la derrota en octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega "no es el fin", sino "el principio de un nuevo ciclo" con "nuevas ideas". "Estamos profundamente tristes porque el equipo, hasta ahora, no había hecho un Mundial espectacular, pero sí un buen Mundial", dijo el técnico italiano, tras perder por 1-2 ante Noruega y despedirse en octavos de final, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

'Carletto' insistió en que la eliminación ante los vikingos rojos es "el comienzo de nueva aventura" y apostó por seguir "trabajando, mejorando y encontrando nuevas ideas". "El trabajo realizado es bueno, pero el fútbol es así. Ahora hay que administrar la tristeza de una derrota, algo a lo que estoy bastante acostumbrado. Y vamos a administrar la derrota con un nuevo impulso", prometió en rueda de prensa con tono serio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Aseguró, en este sentido, que la 'Seleção' tiene ya un "grupo bastante sólido", con jóvenes que apuntan alto y pueden empezar a entrar en la absoluta. "Mañana empezaremos a pensar en el futuro", expresó. Sobre el partido contra Noruega, destacó "la intensidad" y la capacidad de retener la posesión del cuadro escandinavo, así como su buen posicionamiento en la salida del balón. "Brasil tenía controlado el partido de hoy. Tuvimos oportunidades, pero fue mucho más complicado hacer la presión alta porque Noruega metía muchos jugadores atrás para salir", explicó el exentrenador del Real Madrid y del Bayern Múnich. Asimismo, subrayó que estaba convencido de que Brasil podía "competir hasta el final de la Copa del Mundo". La Canarinha desaprovechó varias ocasiones claras durante el encuentro, incluido un penalti lanzado por Bruno Guimarães en la primera mitad y detenido por Nyland, uno de los protagonistas de la clasificación noruega. Endrick también desperdició un mano a mano nada más salir del banquillo en la segunda parte. Todo lo contrario que Noruega, que resolvió gracias a la efectividad de Erling Haaland. En los últimos diez minutos, el delantero del Manchester City cabeceó dentro del área y se sacó un latigazo desde fuera para certificar el pase a cuartos de final para su país por primera vez en la historia.





¿Por qué Vinicius no pateó el penal?

Muchos pensaron que fue una decisión del momento, ya que se vio a Vinícius agarrar la pelota para distraer a los rivales. Sin embargo, Davide Ancelotti confesó que todo se debió a un plan estricto que se armó en los entrenamientos previos al partido. "¿Por qué no lanzó Vini el penalti? El cuerpo técnico decidió antes del partido que Bruno Guimaraes debía lanzar cualquier penalti", aseguró el asistente de la 'Canarinha'. El cuerpo técnico prefirió confiar en la efectividad que Guimaraes venía mostrando desde los doce pasos en los días anteriores. Lamentablemente para los sudamericanos, el arquero noruego Ørjan Nyland adivinó el disparo a los 13 minutos del primer tiempo, una jugada que pudo haber cambiado por completo el destino de Brasil en la Copa del Mundo.

Carlo Ancelotti ratifica a su asistente técnico.