¿Quién es el periodista? Cristiano Ronaldo lo humilló frente a todos: "No me olvido más"

Todo comenzó cuando el delantero de 41 años interrumpió el orden de la sala para señalar directamente a Marcelo Bechler , comentarista de TNT Sports de Sao Paulo, retándolo a tomar la palabra.

El clima previo al partidazo de octavos de final entre Portugal y España se calentó de una forma inesperada. En la conferencia de prensa, Cristiano Ronaldo, quien afronta un duelo clave que podría ser el último de su carrera con la selección según reveló su propia hermana, protagonizó un picante ida y vuelta con un cronista brasileño.

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Lejos de achicarse, Bechler saludó cordialmente antes de lanzar su interrogante: “Cristiano, ¿todo bien? Ronaldo, te adoro, un placer hablar contigo. Quería saber cuál es la cosa más difícil de jugar una Copa del Mundo a los 41 años” .

“¿Quién va a preguntar? Ve, ve con ese chico que está al frente. Aquel chico... él no me quiere, quiero ver si me hace una buena pregunta, así que ve”, lanzó el astro portugués de forma desafiante. Mientras le alcanzaban el micrófono al periodista, Cristiano insistió entre risas irónicas: “Es él, yo sé que no me quiere”.

La contestación del capitán luso no se hizo esperar y fue directo al hueso: “¿Cuál es la cosa más difícil? Es hablar con ustedes... con algunos de ustedes. Los que no me quieren, principalmente. Tú eres uno de ellos, que yo lo sé”.

Tras el tenso momento, Ronaldo se puso serio y explicó cómo hace para mantener la memoria visual con la prensa: “Yo tengo... me quedo muy bien con las caras de las personas, no... Solo necesito verlos una vez y ya no me olvido más".

Dejando de lado el cruce, el "Bicho" analizó lo que significa competir en la élite mundialista con su edad actual, reconociendo que el tiempo pasa pero su mentalidad sigue intacta.

“Jugar con 41 años es... creo que ha sido una buena experiencia, porque para llegar a este nivel tienes que privarte de muchas cosas, y... y lo que he hecho en toda mi carrera ha sido eso, adaptarme también a los matices de la edad, sabiendo que no soy el mismo jugador que era antes. Pero una cosa que tengo clara es que nada ha cambiado, sigo marcando goles”.

Para cerrar la conferencia, Cristiano dejó en claro que las polémicas quedan de lado cuando rueda el balón y que su única obsesión es clasificar a los cuartos de final, sin importar quién se lleve la gloria en el marcador.

“Por eso, espero marcar mañana. Si no marco mañana, que otro compañero mío lo haga y que podamos pasar (de ronda), y eso es lo que cuenta. Es lo que queda en la memoria: pasar, jugar contra un gran equipo, y sería... sería bonito ganar mañana", concluyó.

Portugal se mide ante España en un choque de vida o muerte, y Cristiano ya demostró que, tanto adentro como afuera de la cancha, sigue jugando con los dientes afilados.