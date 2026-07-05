La confesión de Cristiano que conmueve a España en el Mundial 2026: "Ojalá no sea..."

Cristiano Ronaldo afirmó, la víspera de su partido contra España, en los octavos de final de la Copa del Mundo, que ojalá, no sea mañana su último encuentro en un Mundial. CR7, que previamente reprendió con humor que se diese por hecho que juega su último Mundial, sí dio a entender que, en caso de perder, será su despedida de la Copa del Mundo. "Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando", dijo en conferencia de prensa.

También respondió el capitán portugués a sus críticos. "Siempre he dado lo máximo y eso no va a cambiar, juegue o no. Puedo dejarlo cuando yo quiera, no cuando los demás quieran. Siempre son las mismas preguntas, lo más importante es jugar bien y clasificarnos" "No vale la pena prestar atención a esas opiniones. No me afectan los comentarios, eso forma parte de todo. Importa el apoyo de los aficionados, todo lo demás es basura", añadió. "No me falta nada en la vida, ha sido muy generosa conmigo, no voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Trato de disfrutar día a día y con las críticas creces", opinó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE