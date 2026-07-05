EN VIVO: Haaland no perdona y Noruega sorprende a Brasil en 8vos de final

Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal inglés, es la gran novedad del once de la selección brasileña que se enfrentará este domingo a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Martinelli ha sido el elegido por el seleccionador Carlo Ancelotti para suplir al mediapunta Lucas Paquetá, quien se lesionó en la región posterior del muslo derecho durante el partido de dieciseisavos de final contra Japón.

Este partido de octavos de final empezará a las 2:00. p.m (hora de Honduras) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y será arbitrado por el estadounidense Ismail Elfath.

El vencedor se medirá en cuartos de final a México o Inglaterra, que también juegan este doming