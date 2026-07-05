  1. Mundial 2026

EN VIVO: Haaland no perdona y Noruega sorprende a Brasil en 8vos de final

Brasil y Noruega se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026.

EN VIVO: Haaland no perdona y Noruega sorprende a Brasil en 8vos de final
VS
05 de julio de 2026 a las 12:24

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL BRASIL VS NORUEGA |

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Gabriel Martinelli, extremo del Arsenal inglés, es la gran novedad del once de la selección brasileña que se enfrentará este domingo a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Martinelli ha sido el elegido por el seleccionador Carlo Ancelotti para suplir al mediapunta Lucas Paquetá, quien se lesionó en la región posterior del muslo derecho durante el partido de dieciseisavos de final contra Japón.

Este partido de octavos de final empezará a las 2:00. p.m (hora de Honduras) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y será arbitrado por el estadounidense Ismail Elfath.

El vencedor se medirá en cuartos de final a México o Inglaterra, que también juegan este doming

Brasil: Allison Becker, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Casemiros, Bruno Guimaraes, Gabriel Martinelli, Vinicius, Rayan, Cunha.

Noruega: Sin confirmar

Unime ahora al canal
Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias