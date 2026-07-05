Lo quieren en Concacaf: los clubes que buscan fichar a Vozinha, portero de Cabo Verde

Vozinha, el experimentado guardameta de 40 años que se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde, quedó oficialmente como agente libre tras finalizar su vínculo con el Chaves de Portugal el pasado 30 de junio. Según el Sports Illustrated sus memorables actuaciones en la Copa del Mundo despertaron el interés de varios clubes que ahora buscan incorporarlo sin necesidad de pagar una transferencia.

El arquero africano fue una de las historias más destacadas del torneo gracias a sus espectaculares intervenciones frente a potencias como España, Uruguay y Argentina, partidos en los que sostuvo a Cabo Verde con atajadas decisivas que le dieron reconocimiento internacional. Con más de 90 encuentros defendiendo la camiseta de su selección, Vozinha demostró que la experiencia sigue siendo un factor determinante en la élite del fútbol. Su peculiar apodo, “Vozinha”, que significa “abuelita” en portugués y nació por una anécdota de su infancia, también se volvió conocido entre los aficionados durante el torneo, aumentando aún más su popularidad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Estos son los cinco destinos que más fuerza han tomado en las últimas semanas:

1-Cruz Azul (México) aparece como el principal candidato. Aunque el conjunto cementero mantiene la confianza en Kevin Mier, la posibilidad de incorporar a un futbolista con el impacto que tuvo Vozinha en el Mundial resulta muy atractiva tanto en lo deportivo como en el aspecto comercial. 2-En Brasil, Ceará también sigue de cerca la situación del arquero. El club considera que su experiencia podría aportar solidez a la portería y convertirse en un fichaje de gran impacto para la afición. Además, el dominio del idioma portugués facilitaría una rápida adaptación al fútbol brasileño.

3- Otro equipo que ha sido relacionado con el guardameta es Olimpia de Paraguay, que busca reforzar su plantel para afrontar los desafíos internacionales. Aunque todavía no existe una propuesta oficial, la directiva ve con buenos ojos sumar a un jugador de amplia trayectoria y reciente protagonismo mundialista. 4-En Argentina, Deportivo Riestra vuelve a aparecer en escena. El club, acostumbrado a protagonizar fichajes mediáticos, habría retomado el interés por Vozinha después de sus brillantes actuaciones frente a la selección argentina durante el Mundial, una operación que podría convertirse en una de las más comentadas del mercado. 5-Por último, la MLS también figura como una opción muy seria. El fútbol estadounidense representa una posibilidad ideal para que Vozinha cierre su carrera con un contrato importante, aprovechando la notoriedad que alcanzó en Norteamérica gracias a su extraordinaria participación en la Copa del Mundo.

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