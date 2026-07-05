Ancelotti sorprende a todo Brasil con la decisión que tomó sobre Raphinha

"Raphinha está progresando muy bien. Todavía no está al ciento por ciento, pero está disponible para estar en el banquillo de cara a poder jugar algunos minutos o ser útil en algunos momentos", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al partido con los noruegos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Carlo Ancelotti , seleccionador de Brasil , afirmó este sábado que Raphinha , recién recuperado de una lesión muscular, aún no está al ciento por ciento, pero podrá sentarse en el banquillo el domingo en el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega.

'Carletto' informó que el extremo del Barcelona, de baja desde el pasado 19 de junio, cuando recayó de una lesión en la región posterior del muslo derecho durante el partido de la fase de grupos frente a Haití, se ha recuperado "muy bien y muy rápido".

"Estamos muy felices por esto porque Raphinha es un jugador muy muy importante para el equipo", enfatizó.

En la misma línea, el centrocampista Bruno Guimarães desveló en rueda de prensa minutos antes que el camisa 11 quiere jugar ya.

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"Está listo y se ha entrenado... Vamos a ver lo que el profesor (por Ancelotti) va a decidir", indicó el capitán del Newcastle inglés.

El exjugador del Leeds United, fijo en el once del italiano, volvió a entrenarse con sus compañeros de la 'Seleção' el viernes y durante la sesión de este sábado, con un nuevo peinado, repitió sin aparentes problemas.