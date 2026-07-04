Acusan que Tagliafico rompió regla del Mundial con Argentina: ¿Qué dice la FIFA?

Ciertos analistas, entre los que se encuentra Diario AS, sostuvieron que el árbitro canadiense Drew Fischer había incumplido una de las nuevas reglas que la FIFA implementó para la temporada 2026/27 y, como consecuencia, había beneficiado a la Albiceleste. Una interpretación que agudizó el debate al saltearse un detalle fundamental del propio reglamento.

El partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde en el Mundial dejó absolutamente de todo en lo que fue una clasificación tan sufrida que hasta el último segundo fue un verdadero caos. Tan frenético fue el desenlace que, apenas terminado el encuentro, comenzó a instalarse una polémica desde la prensa española y las redes sociales.

El protagonista de la discusión fue Nicolás Tagliafico. En el minuto 115, el lateral izquierdo recibió un golpe en la nariz mientras defendía una pelota parada que derivó en un tiro de esquina a favor de los africanos. La acción le provocó una hemorragia al defensor; al advertirlo, el árbitro detuvo el juego y le ordenó abandonar provisionalmente el campo para cortar el sangrado y reemplazar su camiseta, visiblemente manchada.

Al hacerlo, la cuarta árbitra del encuentro constató el cambio de indumentaria y el juez principal le permitió a Tagliafico reingresar a la cancha. Mientras eso ocurría, Cabo Verde esperaba para ejecutar un córner que podía significar el 3-3. Fue justamente allí donde nació la controversia.

El reclamo inicial contra Argentina

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Desde España argumentaron que Tagliafico no debía haber regresado inmediatamente. La explicación se apoyó en las modificaciones reglamentarias de la IFAB, la cual en el “protocolo del tratamiento y reconocimiento médico fuera del terreno de juego” establece que un futbolista debe permanecer un minuto fuera del campo tras la reanudación si el juego se detiene por una lesión.

La queja de la prensa apuntaba a que el propio reglamento señala que este minuto obligatorio se aplica si se da una de las siguientes tres situaciones: “El partido se ha interrumpido porque el jugador ha sufrido o se sospecha que ha sufrido una lesión; el árbitro ha indicado al cuerpo médico que entre en el terreno de juego; o el árbitro ha preguntado al jugador si necesita atención médica en el terreno de juego y el jugador la ha solicitado”.

Bajo esta interpretación, los críticos afirmaban que Argentina debió defender el último córner con diez futbolistas debido a que el juego se detuvo por el golpe del lateral. Sin embargo, esa interpretación omite un detalle fundamental del propio reglamento.

Qué dice realmente el reglamento y por qué Tagliafico sí podía volver

Si bien la prensa citó las condiciones generales para un jugador lesionado, ignoró que el protocolo está diseñado para aquel futbolista que “reciba tratamiento médico dentro del campo, o cuya lesión provoque que el juego se interrumpa“. En el caso de Tagliafico, el cuerpo médico de Argentina nunca entró a la cancha y su sangrado nunca provocó la detención del partido hasta que el árbitro lo invitó a cambiar su indumentario. Por ende, el protocolo del minuto de penalización jamás debió activarse.