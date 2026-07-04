Mbappé no le da ventaja a Messi y así queda tabla de goleadores del Mundial

La selección de Francia no la pasó nada bien en el duelo de los octavos de final ante Paraguay, un rival que se plantó bien en la marca y evitó la goleada.
El partido se abrió desde el punto penal, donde Kylian Mbappé fue el encargado de ejecutar el lanzamiento y convertirlo en gol, tanto que le permite poner en la parte alta de los goleadores.
Con esta anotación del francés, logra igualar la marca de los 7 goles que sumó Messi con su tanto ante Cabo Verde.
La lucha entre estos dos atacante se mantiene palmo a palmo. La única diferencia es que Leo Messi aún no la logrado anotar desde el punto penal, 6 han sido de cancha y uno de tiro libre.
Mbappé ha marcado 11 goles en las rondas de eliminación directa de la Copa del Mundo, los mismos tantos que suman entre Messi (6) y Klose (5), sus compañeros en el podio de goleadores históricos del torneo.
Tanto Messi y Mbappé han logrado con sus selecciones avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo y la cuota goleadora podría aumentarse. La lucha aún no termina.
Más abajo de Messi y Mbappé aparecen Harry Kane y Erling Haaland con 5 goles cada uno y con 4 goles está Vinicius, Oyarzábal y Dembélé.