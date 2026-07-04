Mbappé pone a temblar a Messi: máximos goleadores de la historia de los mundiales

Ayer Lionel Messi marcó en la victoria de Argentina sobre Cabo Verde, mientras que hoy Kylian Mbappé convirtió de penal frente a Paraguay por los octavos de final de la copa.

Messi y Mbappé nos siguen regalando una de las batallas más hermosas en esta Copa del Mundo de 2026: el máximo goleador de la historia de los mundiales.

El capitán argentino abrió el marcador en el triunfo 3-2 de la Albiceleste y alcanzó los 20 goles mundialistas, consolidándose como el futbolista activo con más anotaciones en la historia de los Mundiales. Además, amplió su ventaja sobre varios de los grandes artilleros que dominaron esta clasificación durante décadas.

El tanto ante Cabo Verde también le permitió a Messi conseguir otra marca inédita. El rosarino se convirtió en el primer jugador en anotar siete goles en dos ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

Mbappé, por su parte, respondió un días después con un penal convertido ante Paraguay en los octavos de final. El delantero francés llegó a 19 goles en Mundiales, quedando a solo uno de Messi y confirmando que es el principal perseguidor del argentino en la tabla histórica.

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Con apenas 27 años, el atacante de Francia continúa escalando posiciones a un ritmo impresionante. Tras sus destacadas actuaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022, ahora mantiene su producción goleadora en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.