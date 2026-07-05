México va por el 'quinto' partido: quiénes juegan hoy en el Mundial 2026

El primer duelo del día Brasil y Noruega se enfrentarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección dirigida por Carlo Ancelotti llega como favorita por historia, pero enfrente tendrá a un rival que ha sido una de las grandes revelaciones de esta Copa del Mundo.

La Brasil de Vinicius, la Noruega de Haaland, México de Aguirre e Inglaterra de Kane protagonizarán enfrentamientos que prometen emociones de principio a fin.

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este domingo 5 de julio con una jornada de alto voltaje que definirá a dos clasificados a los cuartos de final.

Brasil alcanzó esta instancia después de derrotar 2-1 a Japón en una eliminatoria que exigió la mejor versión de la 'Canarinha'. Noruega, por su parte, llega con la confianza por las nubes tras eliminar a Costa de Marfil. El conjunto escandinavo es liderado por Erling Haaland, quien buscará volver a marcar diferencias frente a una de las selecciones más tradicionales del planeta.

Más tarde, todas las miradas estarán puestas en el Estadio Azteca, donde México afrontará uno de los compromisos más importantes de su historia reciente al recibir a Inglaterra por un lugar en los cuartos de final. La condición de anfitrión y el respaldo de su afición convierten al 'Tri' en un rival de mucho cuidado.

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La selección mexicana llega motivada después de vencer con autoridad a Ecuador por 2-0 en la ronda anterior y llegan como el único club en no recibir goles en la Copa del Mundo.

Inglaterra, mientras tanto, sufrió más de lo esperado para eliminar a la República Democrática del Congo. Los dirigidos por Gareth Southgate necesitaron una reacción para imponerse 2-1 y ahora buscarán elevar su nivel en una eliminatoria donde cualquier error puede significar la despedida.

Los ingleses cuentan con figuras de talla mundial como Harry Kane y una plantilla repleta de talento, aunque enfrente tendrán a un México que intentará aprovechar la altura de la Ciudad de México y el ambiente del Azteca para inclinar la balanza a su favor.