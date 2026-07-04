México-Inglaterra: FIFA sorprende y se confirma show de medio tiempo

El concierto formará parte de las actividades preparadas para este encuentro. Se confirma que será Maná ya había participado en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 como parte del espectáculo inicial.

La selección de México se despedirá de la localía en caso de superar los octavos de final en este duelo ante Inglaterra . La FIFA ya dio luz verde para que se realice un show de medio tiempo en este compromiso.

Además, su vocalista, Fer, fue uno de los encargados de entregar el balón para el comienzo de uno de los partidos del torneo, reforzando la presencia del grupo en la justa mundialista.

Maná será la banda encargada de amenizar el espectáculo de medio tiempo del partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La presentación marcará el cierre de la participación del país como sede del torneo, antes de que las siguientes rondas continúen en Estados Unidos.

El encuentro en el Estadio Ciudad de México será el último que se dispute en territorio mexicano durante esta edición del Mundial. Después de este compromiso, todos los partidos restantes se jugarán en ciudades estadounidenses.

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México fue sede de 13 encuentros de la Copa del Mundo 2026: cuatro en Guadalajara, cuatro en Monterrey y cinco en la Ciudad de México. El último enfrentará a la Selección Mexicana contra Inglaterra, en busca de un lugar en los cuartos de final.

México concluirá su participación como sede de la Copa del Mundo 2026 con un espectáculo de medio tiempo encabezado por Maná. El grupo tapatío acompañará el cierre del país en el torneo, luego de que las sedes mexicanas destacaran por el ambiente vivido tanto en los estadios como en los Fan Fest oficiales.

Durante la competencia, México ha sido considerado una de las sedes más destacadas gracias a la respuesta de los aficionados y la pasión que genera el futbol en el país. Ese ambiente ha convertido cada partido en una auténtica celebración.

Maná también se ha convertido en uno de los protagonistas musicales del Mundial, impulsando nuevamente temas como “Oye mi amor”, que ha sonado en distintos estadios. Ahora, la agrupación será la encargada de animar el medio tiempo del último partido que se jugará en territorio mexicano.