  1. Mundial 2026

Orlando Gill se confiesa tras lanzarle le balón a Mbappé: "Fue un momento de calentura"

El guardameta paraguayo se molestó luego de las burlas de Mbappé al momento la ejecución del penal.

Orlando Gill se confiesa tras lanzarle le balón a Mbappé: Fue un momento de calentura
04 de julio de 2026 a las 20:56

El guardameta paraguayo Orlando Gill reconoció que tuvo "un momento de calentura" este sábado al lanzar el balón a la espalda de Kylian Mbappé, cuando este celebraba la clasificación de Francia para los cuartos de final.

"Yo le pasé la mano felicitándolo, pero como no me dio bola entré en un momento de calentura. Solamente hice eso, pero después me tranquilicé", aseguró Gill en declaraciones en la zona mixta, donde aprovechó para felicitar a Francia por la victoria.

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Gill también respondió a las críticas por la dureza de Paraguay, que terminó el partido sin tarjetas, a diferencia de Francia, que recibió tres.

"Esto es fútbol, si no están acostumbrados a esto qué le vamos a hacer", afirmó el portero de San Lorenzo.

"Paraguay es así, es una selección ruda, muy arriba en lo físico. Quisimos hacernos sentir, hacernos sentir duros, que si pasaba el balón no pasaba el hombre", añadió.

El guardameta, con varias paradas de mérito, incluida una doble de Mbappé en el tramo final del partido, lamentó que Paraguay quedase eliminada por un gol de penalti.

"Los estábamos aguantando bastante bien, evitando pelotas filtradas, que es su juego, doblando rápido la marca a sus jugadores. Si no hubiera sido por ese penal la historia hubiera sido otra", dijo

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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