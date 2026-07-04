Mbappé rompe a todo Paraguay con la frase más hiriente: "Las manos en la mie..."

Francia le ganó 1-0 a Paraguay y lo eliminó del Mundial 2026. El partido se jugó en un clima de pierna fuerte y hubo varias peleas entre los jugadores, en las que estuvo involucrado Kylian Mbappé. Por eso, tras el final del partido, el delantero francés tuvo fuertes declaraciones sobre el tema. El jugador del Real Madrid fue el foco de las faltas y los futbolistas paraguayos intentaron sacarlo de partido, pero recibieron respuestas a cada provocación y pierna fuerte. Por eso, en la charla con la prensa después del partido, Mbappé fue contundente.

“Sabíamos que iba a ser un partido así. Pero pienso que hoy fue muy bueno el partido que hicimos y la manera en la que lo jugamos. Demostramos que no somos solo un equipo ofensivo, que si hay que meter las manos en la m..., las vamos a meter; perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso”, aseguró. Y agregó: “Ellos pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a hacer lindas jugadas, pero nosotros también sabemos jugar el fútbol sucio, el fútbol de lucha y hoy lo hicimos. Ganamos y hasta en ese aspecto fuimos mejores que ellos”. Además, se refirió a la manera en la que Paraguay encaró el partido y fue duro. “Es su fútbol, es su forma de jugar. Todos juegan con sus armas; no hay nada bueno o malo. Forma de jugar al fútbol solo hay una, que es ganar. Intentaron tenernos así, pero lo conseguimos. También nos gusta esto. Ahora vamos un paso más”, cerró. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE