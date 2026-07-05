Asustó a Messi y ahora cobrará millones: el premio de Cabo Verde en el Mundial

La participación de Cabo Verde en la Copa del Mundo United 2026 concluyó de manera memorable luego de protagonizar una de las grandes historias del certamen. La escuadra africana vendió cara su derrota frente a Argentina, que necesitó de una prórroga para imponerse 3-2 en los dieciseisavos de final disputados en Miami. Aunque quedó eliminada, la selección conocida como los 'Tiburones Azules' se marchó con un importante premio económico gracias al renovado sistema de incentivos implementado por la FIFA.
La ampliación del Mundial a 48 selecciones también significó un aumento histórico en la distribución de premios para las federaciones participantes. Gracias a su destacada actuación y a haber alcanzado la fase de eliminación directa, Cabo Verde aseguró una cifra millonaria que fortalece el desarrollo de su fútbol.
Durante la fase de grupos, los africanos empataron frente a España, Uruguay y Arabia Saudita, resultados que les permitieron avanzar de ronda. Si bien la FIFA no entrega bonificaciones por victorias o empates en esa instancia, la clasificación a los dieciseisavos de final incrementó considerablemente los ingresos destinados a la Federación Caboverdiana de Fútbol.
Con su eliminación en la primera ronda de mata-mata, Cabo Verde cerró su participación con un ingreso estimado de 23.5 millones de dólares, equivalentes a unos 581.63 millones de lempiras. Se trata de una recompensa histórica para una selección que superó todas las expectativas en su debut mundialista.
El monto total se divide en tres conceptos: 2.5 millones de dólares como fondo de preparación logística para cubrir entrenamientos y traslados, 10 millones de dólares por haber conseguido la clasificación al Mundial y otros 11 millones de dólares como premio al mérito deportivo por finalizar entre las selecciones ubicadas del puesto 17 al 32. En conjunto, esta histórica campaña dejará un importante impulso económico para el crecimiento del fútbol caboverdiano.