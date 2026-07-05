Asustó a Messi y ahora cobrará millones: el premio de Cabo Verde en el Mundial

La participación de Cabo Verde en la Copa del Mundo United 2026 concluyó de manera memorable luego de protagonizar una de las grandes historias del certamen. La escuadra africana vendió cara su derrota frente a Argentina, que necesitó de una prórroga para imponerse 3-2 en los dieciseisavos de final disputados en Miami. Aunque quedó eliminada, la selección conocida como los 'Tiburones Azules' se marchó con un importante premio económico gracias al renovado sistema de incentivos implementado por la FIFA.

La ampliación del Mundial a 48 selecciones también significó un aumento histórico en la distribución de premios para las federaciones participantes. Gracias a su destacada actuación y a haber alcanzado la fase de eliminación directa, Cabo Verde aseguró una cifra millonaria que fortalece el desarrollo de su fútbol.