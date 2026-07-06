Klopp no amaga y disparó contra Trump e Infantino: "Estas dos personas..."

Jurgen Klopp reaccionó con incredulidad a la polémica decisión de la FIFA en el delantero Folarin Balogun, suspendido de la expulsión para el partido que enfrentará a Estados Unidos con Bélgica en octavos de final del Mundial 2026. El entrenador alemán, que lo ganó todo con Liverpool, apuntó contra el presidente norteamericano, Donald Trump, y el mandatario de la FIFA, Gianni Infatino.

"Estas dos personas (Trump e Infantino), que no saben nada de fútbol, ​​no deberían tener absolutamente nada que ver con esto", aseguró Klopp sobre la sanción que le eliminaron al goleador de Estados Unidos tras ver la tarjeta roja por una "agresión" en el partido contra Bosnia. "Este es nuestro deporte, no el suyo", denunció en MagentaTV. "Fue una decisión pésima, pésima, que perjudicará al Mundial. También siento lástima por Estados Unidos. Si ganan, el triunfo siempre estará en entredicho", añadió Klopp. El propio Donald Trump reconoció que intervino con el presidente de la FIFA para pedirle que revisara la expulsión que sufrió Balogun. Al final, le suspendieron la tarjeta roja. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE